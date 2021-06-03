Рубль вечером продолжил дешеветь к доллару и расти к евро

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Доллар продолжает слегка подрастать, евро, напротив, ускорил темпы снижения на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря разнице в динамике курса в основных парах.

Курс доллара США составил 73,27 руб./$1 в 19:00, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,81 руб./EUR1, подешевев на 53 копейки. При этом евро торгуется ниже 89 руб./EUR1 впервые с 1 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 17,8 копейки - до 80,26 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро вслед за их движением на глобальном рынке. Доллар активно растет к большинству мировых валют, в том числе к евро, на фоне публикации в США благоприятных данных макроэкономической статистики. Они свидетельствуют об улучшении экономической ситуации в стране при выходе из пандемии COVID-19.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 20 тыс. – до 385 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в мае увеличилось на 978 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (ADP). Это максимальный рост с июня 2020 года. Аналитики прогнозировали повышение на 650 тыс.

Производительность труда в США в первом квартале 2021 года выросла на 5,4%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны. Динамика производительности труда совпала с предварительной оценкой. Эксперты ожидали ее повышения до 5,5%.

Стоимость рабочей силы в США в январе-марте, согласно окончательным данным, увеличилась на 1,7%. Предварительные данные показали ее снижение на 0,3%. Аналитики в среднем ожидали уменьшения стоимости рабочей силы на 0,4%.

Основной темой, которую продолжают отслеживать участники торгов на внутреннем валютном рынке, по-прежнему остается встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена 16 июня в Женеве. Как сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ее формат продолжает согласовываться.

"По формату ничего пока не говорим, продолжаем согласование. Это пока преждевременно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", предполагается ли участие делегаций в переговорах лидеров России и США.

Он также не ответил на вопрос, будут ли присутствовать на встрече послы двух стран. Кроме того, пресс-секретаря спросили, какая страна будет формально принимающей стороной – Россия или США. "Швейцария", - ответил представитель Кремля. Песков воздержался от комментариев насчет того, кто из лидеров первый приедет на саммит и первый начнет говорить.

Песков подчеркнул, что российский лидер готов к обсуждению темы борьбы с кибератаками со своим американским коллегой. Эта тема вновь оказалась в центре внимания после кибератаки на компанию JBS. На вопрос "Интерфакса", есть ли что ответить Путину на саммите своему американскому коллеге, Песков сказал: "Безусловно".

Он отметил: "Москва, президент Путин давно выступили с инициативой сотрудничать в борьбе с киберпреступностью для обеспечения информационной безопасности".

Ранее западные СМИ сообщали, что компания JBS USA – часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. – 30 мая подверглось кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании.

Вывести доллар из ФНБ

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил в четверг на полях ПМЭФ-21, что Россия решила полностью вывести средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) из долларовых активов.

"Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре 35% вложения ФНБ в доллары и 35% в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью", - сказал он.

Доля евро вырастет с 35% до 40%, юаня - с 15% до 30%, фунтов - сократится с 10% до 5%, иен - останется на отметке 5%. Доля золота определена на уровне 20%.

Структура вложений ФНБ будет приведена к новым пропорциям "достаточно быстро, в течение месяца", сообщил Силуанов. ЦБ как оператор этих средств будет самостоятельно определять, как именно проводить эти операции, отметил министр.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов пояснил следом, что решение России полностью вывести средства ФНБ из долларовых активов было принято на фоне санкционных угроз и обсуждалось на самом высоком уровне. "Да, это обсуждалось", - сказал он в ответ на вопрос, выносилось ли это решение, объявленное ранее в четверг Минфином, на уровень руководства страны.

"Это осмысленное решение, это связано в том числе и с угрозами санкций, которые мы получили и восприняли от американского руководства", - заявил Белоусов. На вопрос о том, как это решение может отразиться на курсе рубля, первый вице-премьер ответил: "Честно? Никак".

Решение правительства изменить валютную структуру ФНБ, отказавшись от доллара в пользу золота, вряд ли существенно повлияет на рынок, также полагает первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"Мы никогда не комментируем будущую политику в отношении управления резервами. Но обычно у нас такие решения правительства каких-то серьезных проблем не вызывают", - прокомментировала журналистам в кулуарах ПМЭФ-2021 планы Минфина Юдаева. "Не думаю, что это окажет существенное влияние на рынок", - добавила она.

Между тем, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина обратилась к теме возврата регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП). По ее словам, пока ДКП Банка России остается мягкой с учетом инфляции, но возврат к нейтральной уже начат.

"Я бы хотела уточнить, что мы не ужесточили денежно-кредитную политику, она все-таки у нас остается пока мягкой, если сравнить уровень ключевой ставки и инфляцию, которую мы имеем. Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике", - сказала она на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021.

Набиуллина также отметила, что Банк России действует несколько по-другому, чем ведущие развитые страны. "Основное различие, что и Федрезерв, и ЕЦБ считают, что инфляция временная, преходящий фактор. Мы считаем, что у нас инфляция уже имеет значительную долю устойчивых компонентов", - пояснила она.

Рост темпов инфляции в России свидетельствует о "перегреве" и является сигналом к нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики, в свою очередь, выразил мнение Антон Силуанов.

"Если мы будем продолжать повышенный объем расходов (бюджета - ИФ), мы к чему придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видим. Высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш (4%)", - сказал Силуанов в ходе дискуссии на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021.

"Очевидно, что и бюджетная, и денежно-кредитная политика должны приходить в свое нормальное положение. Мы прекрасно понимаем, что чем дальше мы будем затягивать с этим, тем сложнее потом будет выходить из сверхмягкой политики - что бюджетной, что ДКП", - заключил он.

Юдаева также сообщила журналистам, что совет директоров Банка России на заседании 11 июня рассмотрит вопрос повышения ключевой ставки на 25 или 50 базисных пунктов (б.п.), вероятность сохранения ставки меньше. "Думаю, что эти варианты будут на столе (повышение на 25 б.п. и 50 б.п. - прим. ИФ). Вот те варианты, которые мы в последнее время рассматривали. Про ноль не скажу, вероятность меньше, но стандарты - шаг в 25 б.п., и, может быть, обсудим 50 б.п.", - сказала Юдаева. "Думаю, что снижение не будем рассматривать", - добавила первый зампред ЦБ.

Заседание совета директоров по ключевой ставке 11 июня не будет опорным. За ним последует опорное заседание 23 июля. Банк России в марте 2021 года сделал первый шаг в сторону нормализации ДКП, повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%.

Минфин РФ сообщил о решении увеличить объем дневных покупок валюты в 1,6 раза - до 10,5 млрд рублей, что в моменте привело к небольшой просадке рубля в обеих валютных парах. Ведомство с 7 июня по 6 июля направит на покупку валюты в рамках бюджетного правила 220,9 млрд рублей. Объем ежедневных покупок составит эквивалент 10,5 млрд рублей, что на 61,5% больше, чем в мае (6,5 млрд рублей).

Таким образом, дневной объем в июне превысит также апрельский объем покупок (8,4 млрд рублей) и станет максимальным в 2021 году после возобновления покупок в январе.

Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению после роста на данных Минэнерго США об изменении запасов энергоносителей в стране на прошлой неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг составляет $71,03 за баррель, что на 0,45% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,61 за баррель, что на 0,32% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,08 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,53 млн баррелей, респонденты S&P Global Platt прогнозировали сокращение запасов нефти в США на 3,3 млн баррелей.

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о значительном снижении запасов сырья в США на прошлой неделе. По оценкам API, запасы в стране за неделю, завершившуюся 28 мая, сократились на 5,36 млн баррелей. Неделей ранее снижение составило 439 тыс. баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжон, рубль немного снижается к доллару и более заметно растет к евро, неравномерное отклонение обменных курсов обусловлено внутридневной динамикой пары "евро-доллар". "Надо отметить, что курс доллара США по отношению к российскому рублю сегодня обновил свой среднесрочный минимум, вплотную приблизившись к отметке 73 руб./$1. Последний раз он торговался вблизи указанного уровня в середине марта, если не учитывать краткосрочный "прокол" вниз на тонком рынке рано утром 7 мая. Во второй половине дня валютная пара "доллар-рубль" вернулась в среднюю часть своего краткосрочного диапазона. Не исключено, что в ближайшие часы в ней несколько возрастет волатильность в связи с предстоящим исполнением недельных опционов на фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль. В целом же российская валюта продолжает демонстрировать не вполне характерную для нее среднесрочную стабильность. Ключевую поддержку ей оказывают высокие цены на нефть. Благоприятную роль играют и надежды на позитивные итоги предстоящей встречи президентов РФ и США. Действие указанных факторов пока перевешивает все иные риски для курса российского рубля", - отмечает Манжон.

"Среди ключевых новостей на сегодня фигурирует информация о том, что Россия планирует полностью отказаться от доллара в структуре ФНБ. Это делается с официальным объяснением опасений санкций. Понятно, что структурировать состав ФНБ можно и без бакса - в инвестиционном поле достаточно безопасных инструментов и активов. Но именно сейчас это решение выглядит несколько демонстративным, тем более что доллар остается мировой валютой резервирования и ничто это не отменяет. Доллар же к вечеру балансирует около 73,23 руб./$1, периодически соскальзывая вниз. Слишком крепкая валюта способна свести к минимуму весь процесс хрупкого экономического восстановления в России, а падать ей пока не на чем. Это значит, что доллар может довольно долго балансировать в границах 73-74 руб./$1. Евро стоит 88,82 руб./EUR1 и может торговаться в диапазоне 88,80-90,50 руб./EUR1", - полагает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 июня на 23,43 копейки, до 73,2646 руб./$1, и уменьшил курс евро на 42,51 копейки, до 89,2644 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 26,19 копейки по отношению к среде и составил 73,2118 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 18,4 копейки и составил 73,2168 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 527,709 млн, из которых $624,289 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 903,42 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 36,08 копейки, до 89,2293 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 38,1 копейки и составил 89,1569 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR516,616 млн, из которых EUR150,964 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR365,652 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного понизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,99% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 5,16% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 1 б.п. - до 5,39% и 5,88% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 6,08% годовых.