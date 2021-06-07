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Международные резервы РФ в мае выросли на $14,8 млрд

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в мае 2021 года увеличился на $14,756 млрд, или на 2,5%, до $605,232 млрд с $590,476 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Согласно еженедельной оценке ЦБ РФ, резервы превысили рубеж $600 млрд во второй половине мая: 21 мая они составили $600,9 млрд, 28 мая – $605,9 млрд.

Таким образом, до конца мая они удерживались на абсолютно максимальных уровнях – выше $605 млрд.

Впервые отметка в $600 млрд была превышена 7 августа 2020 года, когда объем резервов составил $600,7 млрд.

Основными факторами роста стали положительная курсовая переоценка активов и повышение цены золота. Дополнительно росту резервов способствовали и поступления от размещения облигаций внешнего облигационного займа РФ: в середине мая Россия разместила 15-летние еврооблигации на 1 млрд евро и доразместила еврооблигации-2027 на 500 млн евро.

Стоимость монетарного золота в резервах в мае выросла на $8,644 млрд, или на 6,6%, до $139,499 млрд, его доля в резервах увеличилась до 23,0% с $22,2%.

В январе-мае 2021 года резервы увеличились на $9,458 млрд, или на 1,6%, с $595,774 млрд на 1 января.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ

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