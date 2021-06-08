РФ предложила в два раза снизить ввозную пошлину на апельсиновое пюре

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Россия направила в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) инициативное предложение о снижении до 5,5% ставки ввозной пошлины на апельсиновое пюре, сообщается на сайте ЕАЭС.

Новую ставку предлагается ввести на 3 года.

В настоящее время ввоз пюре облагается пошлиной в 11%.

Предложение РФ направлено на снижение дефицита на внутреннем рынке отдельных видов сырья для производства соковой продукции и поддержку отечественных производителей соковой продукции, говорится в сообщении.