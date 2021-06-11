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Минфин утвердил новые выпуски "классики" ОФЗ для "постсанкционых" размещений

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ утвердил три новых выпуска ОФЗ с постоянным купонным доходом объемом по 500 млрд рублей каждый для размещения после вступления в силу американских санкций в отношении российского госдолга.

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Сроки погашения выпусков - март 2029 года, июль 2031 года и май 2041 года.

Приказы об утверждении выпусков, датированные 11 июня, размещены на сайте министерства.

С 16 июня на аукционах будут предлагаться только новые выпуски ОФЗ с датой начала размещения после 14 июня, напоминает Минфин в своем сообщении. Решение не распространяется на размещаемый сейчас выпуск ОФЗ для физлиц.

Минфин, в частности, утвердил выпуск ОФЗ-ПД 26237 с погашением 14 марта 2029 года, по нему предусмотрен один квартальный и одиннадцать полугодовых купонов. Ставка купонного дохода - 6,7% годовых. Также утвержден выпуск ОФЗ-ПД 26238 с погашением 15 мая 2041 года (предусмотрено 40 полугодовых купонов, ставка купонного дохода - 7,1% годовых) и ОФЗ-ПД 26239 с погашением 23 июля 2031 года (20 полугодовых купонов, ставка - 6,9% годовых).

Минфин США 15 апреля сообщил, что после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях, и предоставлять кредиты министерству финансов, Центробанку или Фонду национального благосостояния (ФНБ). Российский Минфин в ответ на это заявил, что после 14 июня, когда санкции вступят в силу, "в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов" размещение ОФЗ будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ранее зарегистрированных облигаций.

Минфин РФ

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