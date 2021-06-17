Недра Мирового океана ждут Россию. Обзор

Россия отстает от других стран в выполнении контрактов по разведке недр Мирового океана и рискует потерять право на добычу

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия с 70-х годов прошлого века активно участвует в изучении недр Мирового океана, а с 2001 года работает в рамках контрактов, предоставленных стране Международным органом по морскому дну (МОМД). Правительство РФ является гарантом исполнения условий этих контрактов, на выполнение которых за минувшие годы были направлены значительные средства. В 2019 году Минпромторг и Минприроды даже подготовили комплексную программу, позволяющую технологически перейти от стадии геологоразведочных работ к опытно-промышленной добыче полезных ископаемых недр Мирового океана. Однако она так и не была согласована - из-за отсутствия источников финансирования.

К середине 2021 года складывается критическая ситуация - по одному из международных контрактов с МОМД Россия не исполняет условия и может лишиться права перехода к добыче. Речь также идет о существенных репутационных рисках - другие страны, получившие аналогичные контракты, существенно продвинулись в их реализации и готовы забрать изученные российской стороной участки.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минприроды, по итогам заседания Морской коллегии при правительстве РФ под руководством вице-премьера Юрия Борисова ведомствам поручено разработать программу "Освоение минеральных ресурсов Мирового океана, изучение Арктики, Антарктики и архипелага Шпицберген". Документ предполагает координацию действий при выполнении геологических исследований в этих регионах. Ответственные: Минпромторг, Минприроды, МИД, Минэкономразвития, Минфин, Минобрнауки, Роснедра, Росгидромет и РАН.

Три контракта

РФ проводит геологоразведочные работы в Международном районе морского дна Мирового океана в соответствии с тремя подписанными 15-летними контрактами. В их числе: контракт на разведку железомарганцевых конкреций (ЖМК, заключен на 2001-2016 годы, продлен до 2021 года, планируется продление до 2026 года, Тихий океан); контракт на разведку глубоководных полиметаллических сульфидов (ГПС, 2012-2027, Атлантический океан); контракт на разведку кобальтоносных железомарганцевых корок (КМК, 2015-2030, Тихий океан).

Контракты предполагают определение возможности добычи твердых полезных ископаемых на дне Мирового океана и получение возможности приоритетного права их последующего освоения.

Для достижения конечной цели необходимо выполнить ряд обязательств, включающих не только проведение геологоразведочных работ, но и создание технико-технологического и добычного комплекса, обучение кадров для развивающихся стран и МОМД, экологические исследования и проведение НИОКР. Кроме того, контрактор должен определить полезные ископаемые для промышленной добычи, подготовить предварительное технико-экономическое обоснование промышленной эксплуатации месторождения, а также представить в МОМД заявки на последующую разработку месторождения или на продление разведочного контракта на пятилетний срок.

Нельзя не выполнить

При невыполнении хотя бы части из этих работ в необходимые сроки контракты могут быть прекращены без возможности продления, приоритетное право РФ на освоение твердых полезных ископаемых дна Мирового океана в этом случае теряется.

Между тем, Россия проводит лишь геологоразведочные работы, обучение кадров и экологические исследования - и то в недостающем объеме. А ряд важных работ не проводится вообще. В частности, под вопросом создание технико-технологического и добычного комплекса для определения принципиальной возможности и экономической эффективности освоения запасов ТПИ.

"Минприроды совместно с Роснедрами выполняет в минимально необходимых объемах работы по трем первым контрактным обязательствам. По остальным пунктам контрактных обязательств работы ведутся крайне медленными темпами, что вызывает огромные риски по потере заключенных РФ контрактов. Например, контракт на разведку железомарганцевых конкреций, заключенный в 2001 году и однократно продленный в 2017 году до марта 2021 года, уже истек. В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) есть возможность продления контракта еще на пять лет до 2026 года", - пояснили в Минприроды.

При этом тема изучения дна Мирового океана активно продвигается со стороны других государств. На сегодняшний день 23 страны заключили 31 контракт с МОМД на разведку недр. И многие из них уже находятся на несколько шагов впереди России.

Так, Корея (KIOST) провела испытания компонентов добычного комплекса на глубине 1500 метров еще в 2017 году, Япония в 2017 году осуществила первый опыт подъема сульфидной руды с глубины 1500 метров. Также испытали свои компоненты добычного комплекса Китай (СОМRА), Великобритания (Lockheed Martin), Индия, Германия (BGR и AkerSolutions). Более того, Бельгия (GSR) и Германия (BGR) в 2020 году провели испытание прототипа сборщика Patania-2 в реальных условиях.

Отечественные осложнения

У России есть еще ряд факторов, осложняющих развитие исследований Мирового океана. Одно из ключевых - технико-технологическое обеспечение.

Основными центрами компетенции по геологическому изучению недр на континентальном шельфе РФ, в Мировом океане, Арктике и Антарктике за счет средств федерального бюджета являются АО "Южморгеология" и АО "ПМГРЭ", с 2015 года входящие в состав АО "Росгеология".

Сложное финансовое положение специализированных дочек "Росгеологии" и большой износ технологического оборудования научно-исследовательских судов в краткосрочной перспективе ведет к сокращениям объемов выполняемых работ. Также стало известно о возможной продаже спецсудов "Южморгеология", "Академик Александр Карпинский", "Геленджик". Кроме того, за последнее десятилетие остро встал вопрос дефицита квалифицированных геологических кадров для целей поисков и разведки ресурсов Мирового океана и Антарктики.

Между тем, СССР и Россией на техническое обеспечение контрактов и геологическое изучение дна Мирового океана с 1980 по 2001 год потрачено $400 млн. Начиная с 2001 года только на контракт по разведке железомарганцевых конкреций уже направлено $90 млн. Именно поэтому новая межведомственная программа "Освоение минеральных ресурсов Мирового океана, изучение Арктики, Антарктики и архипелага Шпицберген" должна быть принята в максимально короткие сроки, считают в Минприроды. Иначе недра Мирового океана могут еще долго ждать, когда Россия примется за их освоение.