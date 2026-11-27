Участников саммита ЕС не устроил подход председателя Кошты к обсуждению бюджета

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС не смогли согласовать на саммите в Брюсселе бюджет на следующие несколько лет, так как ряд стран не устроила работа по этой теме председателя Евросовета Антониу Кошты, сообщает в ночь на пятницу Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, претензии возникли у Дании, ФРГ, Нидерландов, Австрии, Финляндии, Швеции и Бельгии. Все эти страны выступают против сформулированных Коштой предложений по бюджету и призывают сократить расходы.

Уточняется, что лидеры этих государств "критиковали то, как проводятся переговоры. "Один из диписточников сообщил, что они были в бешенстве" - говорится в публикации.

Теперь, по мнению издания, в ЕС могут выбрать другого координатора, который продолжит работу над бюджетом вместо Кошты.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что участники саммита не смогли согласовать долгосрочный союзный бюджет (Multiannual Financial Framework, MFF) на 2028-2034 годы

Кошта 21 ноября представил проект соглашения о MFF.

Этот документ, пояснили в Евросовете, стал результатом его активной работы со всеми государствами-членами и институтами ЕС. Проект направлен на достижение трех ключевых целей: обеспечить сбалансированное распределение средств между стратегическими приоритетами ЕС, такими как конкурентоспособность, безопасность, оборона и внешнеполитическая деятельность, и уже существующими направлениями политики, в частности, общей сельскохозяйственной политикой и политикой сплочения; удержать национальные взносы в бюджет Евросоюза в разумных пределах; сформировать сбалансированный набор собственных ресурсов. Речь идет, в том числе, о пяти новых источниках доходов для ЕС: поступлениях от цифровых услуг, неперерабатываемых электронных отходов, табачных изделий, механизма трансграничного углеродного регулирования и системы торговли квотами на выбросы.

Комментируя проект бюджета, представленный 21 ноября, глава Евросовета, в частности, указал, что "финансирование конкурентоспособности увеличивается на 120%; финансирование обороны - на 232%; объем средств, выделяемых государствам-членам на управление миграционными процессами и контроль границ, удваивается; финансирование деятельности, направленной на продвижение интересов Европы в мире, увеличивается на 23%".