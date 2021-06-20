Цена газа "Газпрома" для КНР во II кв. впервые с начала поставок выросла

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Цена поставок российского газа в Китай во втором квартале 2021 года выросла впервые с начала поставок - до $148 за тысячу кубометров с $121 в первом квартале, следует из данных Генеральной администрации по таможне КНР.

При этом суточные поставки российского газа в Китай заметно сократились по отношению к уровню первого квартала.

Цены

Контракт на поставку российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" привязан к цене мазута и газойля с 9-месячным лагом, цена газа меняется поквартально.

С начала поставок в конце 2019 года она только снижалась, следуя за нисходящим трендом котировок нефти. В I квартале 2020 года она была $205 за тысячу кубометров, во II - $186, в III - $148; в IV- $129.

Россия среди поставщиков трубопроводного газа по-прежнему поставляет газ в Китай по самой низкой цене. Туркмения в апреле 2021 года получала за свой газ по $216 за тысячу кубометров, Казахстан и Узбекистан - по $179 за тысячу кубометров; Мьянма - $347.

Азиатский спотовый индекс Platts JKM (Japan Korea Marker - отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в апреле сложился на уровне $ 282 за тысячу кубов; российский СПГ продавался в Поднебесную в апреле в среднем по $283 за тысячу кубов. В Европе (на площадке TTF) в апреле средняя цена на споте была $251 за тысячу кубометров.

Переговоры о поставках российского газа в Китай шли долго (рамочное соглашение об основных условиях поставки было подписано еще в октябре 2009 года), и торопиться партнеры не собирались: каждый рассчитывал получить наиболее выгодную цену. Переговоры ускорились после присоединения Крыма, которое резко изменило отношения России с Европой - главным покупателем газа "Газпрома". Российской политике нужен был прорыв на восточном направлении, и с момента подписания указа о присоединении Крыма (21 марта 2014 года) до подписания контракта на поставку газа по "восточному маршруту" (21 мая) прошло ровно два месяца. Спустя несколько дней после подписания контракта зампред "Газпрома" Александр Медведев советовал не интересоваться ценой поставок в Китай: "Теперь каждая домохозяйка хочет знать цену газа, но это неуместно".

Объемы

В апреле на 7 дней газопровод из России в Китай "Сила Сибири" останавливался на 7-дневную профилактику. За оставшиеся 23 дня апреля среднесуточные поставки составили 21 млн куб. м по сравнению с 29 млн куб. м в сутки за весь первый квартал текущего года.

Суммарно в апреле 2021 года Китай импортировал 4,227 млрд куб. м трубопроводного газа (после 3,427 млрд куб. м годом ранее). Туркменистан поставил 2,576 млрд куб. м, Россия - 487 млн кубов, Казахстан - 617 млн куб. м, Узбекистан - 229 млн куб. м, Мьянма - 318 млн кубометров.