Два человека погибли на Алтае при столкновении тепловоза с автомобилем

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Барнаульская транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения тепловоза с автомобилем, в котором погибло два человека, сообщает в понедельник западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Накануне около 15:40 по местному времени на регулируемом железнодорожном переезде перегона Зональный-Чемровка Западно-Сибирской железной дороги (Алтайский край) произошло столкновение Chevrolet Lacetti с маневровым тепловозом.

"В автомобиле находились двое взрослых и два несовершеннолетних ребенка. В результате происшествия двое взрослых погибли, дети госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Прокуратура по данному факту проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. Предварительно сообщается, что водитель автомобиля при исправной переездной сигнализации попытался проехать через переезд на запрещающий сигнал светофора.

Задержки в движении поездов на указанном участке не произошло