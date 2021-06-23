Фондовые индексы Европы в основном выросли на торгах во вторник

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы во вторник преимущественно выросли, завершив в плюсе вторую сессию подряд.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся по итогам торгов на 0,26% и составил 456,42 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,39%, германский DAX - 0,21%, французский CAC 40 - 0,14%, испанский IBEX 35 - 0,02%. В то же время итальянский FTSE MIB снизился на 0,32%.

Инвесторы оценивали заявления представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США в расчете уловить намеки регулятора на возможные сроки сворачивания стимулирующих мер.

Темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие месяцы, а инфляционное давление ослабнет на фоне продолжающегося восстановления американской экономики от последствий пандемии COVID-19, считает председатель ФРС Джером Пауэлл.

"Экономика США показывает устойчивое улучшение", - говорится в тексте выступления Пауэлла, который он представил во вторник в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей Конгресса США.

По словам Пауэлла, кредитные программы, принятые Федрезервом на пике кризиса, "позволили высвободить финансирование в размере более $2 трлн", которое помогло сократить потери рабочих мест в компаниях, некоммерческих организациях и в местных органах власти.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс сказал в понедельник, что не готов к тому, чтобы ФРС отказывалась от поддержки, которую она предоставляет экономике, на фоне неопределенности относительно темпов восстановления от последствий пандемии.

"Очевидно, что экономика восстанавливается быстрыми темпами и среднесрочный прогноз выглядит очень хорошо, - сказал Уильямс в ходе виртуального выступления. - Однако данные и условия недостаточно улучшились для того, чтобы FOMC отказался от денежно-кредитной политики, предусматривающей активную поддержку восстановления экономики".

Ранее в понедельник глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард и глава ФРБ Далласа Роб Каплан сказали, что день, когда ФРС начнет сворачивать программу выкупа активов, приближается.

В лидерах роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 оказались акции ирландского производителя строительных материалов Kingspan Group Plc, которые подскочили в цене почти на 7%.

Лидерами падения выступили бумаги платежной системы Network International Holdings Plc, подешевевшие на 3,4%.

Котировки бумаг французской Vivendi SE повысились на 0,3%. Акционеры Vivendi одобрили план французского медиаконгломерата выделить принадлежащую ему крупнейшую в мире студию звукозаписи Universal Music Group (UMG) в отдельную компанию.