Рубль в среду утром стабилен к доллару и сдержанно укрепляется к евро

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Доллар США торгуется в узких диапазонах, евро сдержанно снижается на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок и интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,85 - 72,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,89 руб./$1 (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,835 руб./EUR1 (-22,5 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,31 коп. к уровню закрытия 22 июня, до 79,17 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,61 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 23,27 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине на старте торгов 23 июня, поддерживаемый растущими ценами на нефть эталонных марок и позитивной динамикой мировых рынков. При этом разница в динамике валют обусловлена оптимистичными заявлениями главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о темпах восстановления экономики США.

"Экономика США показывает устойчивое улучшение", - говорится в тексте выступления Пауэлла, который он представил во вторник в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей Конгресса. По его мнению, темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие месяцы, а инфляционное давление ослабнет на фоне продолжающегося восстановления американской экономики от последствий пандемии COVID-19.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,25 за баррель, что на 0,59% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $73,18 за баррель, что на 0,45% выше уровня на закрытие рынка 22 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду растут: японский Nikkei 225 прибавляет 0,06%, китайский CSI300 - 0,77%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также подрастает на 0,14%.

Американские фондовые индексы выросли во вторник вторую сессию подряд, при этом Nasdaq Composite завершил торги на новом рекордном уровне. Инвесторы оценивали заявления главы ФРС и других представителей регулятора. Выступая в Конгрессе США во вторник, Пауэлл подтвердил свое мнение о том, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике.