Эксперты предупредили о конфликте интересов при выходе государства на рынок цифровых услуг

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Активный выход государства на цифровой рынок как поставщика услуг требует выработки новых правил его взаимодействия с бизнес-структурами, применения корректного обмена государственными и частными базами данных с тем, чтобы исключить "конфликт интересов" между поставщиками таких услуг. Так считают участники сессии, состоявшейся в рамках форума ЦИПР-2021 (Цифровая индустрия промышленной России) в Нижнем Новгороде в среду.

Вице-президент МТС по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью Руслан Ибрагимов, выступая на сессии "Клиентоцентричность: новые возможности развития государства и бизнеса в условиях цифровой трансформации", выразил мнение, что необходимо разграничить между бизнесом и государством сферы предоставления услуг населению, а также определить перечень так называемых конвергентных услуг, где будет эффективным взаимодействие этих игроков.

"Мы видим, что если государство раньше было регулятором на (цифровом - ИФ) рынке, то теперь, становясь игроком рынка, все так же остается регулятором. И эта ситуация называется "потенциальный конфликт интересов". Само по себе это не беда, но очень важно, чтобы были понятные и прозрачные правила в этой сфере. А пока их нет, мы видим, что клиент сейчас может находиться в центре разногласий, поскольку они назревают, хотя и могут быть разрешены", - сказал Ибрагимов.

Он отметил также, что государство, создавая свои собственные системы идентификации, использует уже накопленные бизнесом массивы данных, предлагая операторам, в частности, проводить удаленную идентификацию только через государственные информационные системы, а также безвозмездно передавать обезличенные данные государству.

"Это уникальный случай. Я, честно говоря, не знаю примеров в современной истории, когда государство выходит на рынок, который уже сформировался. Да, выходит со своими услугами, которые может оказывать только государство, но не только с ними. И это порождает вопрос: мы клиента видим в условиях разногласий, которые все еще сохраняются, несмотря на позитивные сигналы, или же в условиях сотрудничества", - отметил Ибрагимов.

По его мнению, государство и бизнес должны разработать подходы к совместному использованию технологий для доступа к клиенту, обсудить компенсационные механизмы при обмене данными, провести дискуссию с целью исключить "конфликт интересов" в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

Участвовавший в сессии заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев в свою очередь заявил, что с момента последнего обсуждения в рамках ЦИПР взаимодействия государства и бизнеса в сфере предоставления цифровых услуг были внесены изменения в законодательство. В частности, законодательно предусмотрена возможность обращения заявителей за госуслугами через коммерческие и некоммерческие организации. "Есть уверенность, что это значительно расширит возможности заявителей, сократит их издержки, сделает более "бесшовным", простым получение соответствующих сервисов", - сказал Херсонцев.

Он также сообщил, что подготовлены два проекта постановления - об утверждении требований к коммерческим организациям, которые смогут предоставлять госуслуги (в том числе дополнительные требования к защите персональных данных и иной информации), а также об утверждении перечня госуслуг, которые могут быть предоставлены заявителю коммерческими и некоммерческими организациями. Херсонцев отметил, что одним из главных критериев отбора является доверие граждан к бизнес-структуре.

Замминистра призвал бизнес более четко формулировать задачи, которые требуют внесения изменений в законодательство.

"Важно иметь лучшее понимание запроса и жизненных ситуаций, которые видит бизнес. Когда мы говорим о конкретике сейчас, то вся эта конкретика упирается в несколько кейсов (пенсии, недвижимость), и они могут быть решены без широких изменений в закон. Надо еще покреативить, подумать, в чем конкретная потребность, в каких услугах, потому что сейчас мы ведем дискуссию достаточно теоретически. Хотелось бы понять, как предусмотренные законом возможности могут быть реализованы", - заключил он.

Другие участники сессии выразили согласие с доводами топ-менеджера МТС, а также приводили примеры удачного взаимодействия с государством в разработке сервисов и услуг.

Старший вице-президент, руководитель департамента управления и координации технологических изменений ВТБ Сергей Безбогов в качестве примера взаимодействия с государством напомнил о том, что в прошлом году ФНС предоставила возможность оперативного обмена данным для реализации программ поддержки бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. Представитель Сбербанка Петр Днепровский, в свою очередь, отметил онлайн-регистрацию клиентов банка на портале госуслуг, перевод пенсии на счета клиентов из Пенсионного фонда.

"Сейчас, когда государство дает возможность бизнесу предоставлять или помогать государству предоставлять госуслуги, важно, чтобы это было сделано на равной инвестиционной основе. (. . .) Доступ к данным является сейчас очень ценным. Если один из коммерческих игроков получает преимущества, то возникает "тонкая история" со справедливой конкуренцией и немонополизацией", - сказал Безбогов, комментируя выступление представителя МТС.

Говоря о расширении перечня цифровых услуг, Безбогов отметил, что число коммерческих услуг резко возрастет, как только будет найден механизм заключения правовых договоров онлайн, которые будет принимать судебная система.

Генеральный директор группы компаний "СКБ Контур" Евгений Филатов отметил, что уже есть огромный многолетний опыт оказания конвергентных услуг по электронному документообороту между бизнесом и государством, когда бизнесу отдавалась разработка информационных систем с использованием открытых данных.

"Когда мы смотрим в будущее и придумываем, как должно быть, надо посмотреть в прошлое, какие схемы уже работают, а какие не работают", - сказал он, отметив, что если государство будет пересматривать правила игры и брать на себя несвойственные функции, то мы "быстрее не побежим", потому что базовым принципом здесь является конкуренция.

Филатов также отметил, что ключевой задачей клиентоцентричности является поддержка клиента, так называемая "последняя миля" предоставления услуги, которую государство не сможет обеспечить на таком же уровне как частный бизнес.

Директор по развитию цифрового бизнеса группы "Интерфакс" Олег Полетаев привел последние данные о цифровой грамотности россиян – по оценке НАФИ, только у 27% граждан РФ ее уровень высок – а также сведения о спросе россиян на персональную коммуникацию при оценке качества госуслуг. "Изжога в обществе от всего цифрового, огромный спрос на прямую коммуникацию, на личную поддержку, на взаимодействие", - сказал он.

"Бизнес на "последней миле" просто необходим, потому что только он способен снимать качественную обратную связь", - заключил Полетаев.