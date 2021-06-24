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Банк Англии не станет менять параметры ДКП в июне

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Банк Англии по итогам июньского заседания, вероятно, оставит ключевую ставку на уровне 0,1% и не станет вносить изменений в программу выкупа активов, прогнозируют эксперты.

При этом некоторые аналитики считают, что британский ЦБ может ужесточить свою риторику относительно сворачивания стимулирующих мер, принятых на фоне пандемии коронавируса.

"Данные по инфляции и ВВП превосходят прогнозы Банка Англии", - говорят аналитики Bank of America, отмечая, что отсрочка отмены введенных из-за COVID-19 ограничений в Великобритании "окажет лишь незначительное влияние" на взгляды представителей банка.

Основное внимание сосредоточено на голосовании Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) по вопросу программы количественного смягчения Банка Англии.

На майском заседании один из членов MPC - Эндрю Халдейн - проголосовал против сохранения текущего объема выкупа гособлигаций, предложив сократить его до 825 млрд фунтов стерлингов.

Эксперты BofA ожидают, что это мнение в июне могут поддержать и другие представители британского ЦБ.

"Члены MPC вполне могут признать тот факт, что показатели инфляции в последнее время превосходят ожидания", - говорят аналитики Jefferies. По их мнению, это будет отражено в новых экономических прогнозах, которые будут обнародованы регулятором в августе.

Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, потребительские цены в Великобритании в мае выросли на 2,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрельскими 1,5%, при этом темпы повышения были максимальными с июля 2019 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения до 1,8%.

Инфляция в Великобритании впервые за последние почти два года превысила целевой показатель Банка Англии, составляющий 2%.

Представители британского ЦБ отмечали ранее, что ожидают повышения инфляции, поскольку за последний год она была занижена из-за падения цен на энергоносители в условиях пандемии.

Банк Англии ожидает, что инфляция ускорится примерно до 2,5%, а к концу года вернется к целевому уровню, на котором она будет удерживаться в обозримом будущем.

По словам аналитиков Societe Generale, проблема инфляционного давления может стать поводом для серьезных дебатов среди руководства ЦБ.

По итогам заседания в мае Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%. Регулятор также принял решение оставить объем программы выкупа активов на уровне 895 млрд фунтов стерлингов, включая выкуп гособлигаций на сумму 875 млрд фунтов. В то же время он сократил еженедельные объемы выкупа активов до 3,4 млрд фунтов с 4,4 млрд фунтов.

Согласно прогнозу регулятора, опубликованному в мае, британская экономика в текущем году вырастет на 7,25% вместо ранее ожидавшихся 5%. В 2022 году прогнозируется рост ВВП на 5,75%, а в 2023 году - на 1,25%.

Банк Англии подведет итоги июньского заседания в 14:00 МСК в четверг.

Банк Англии

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