Аргументы за FATCA - создаст ли риски для банков РФ защита данных от внешнего врага. Обзор

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство в середине июня внесло в Госдуму законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять сведения о клиентах и операциях иностранным компетентным органам по их запросам, если представление такой информации не разрешено российским законодательством. Банки, аудиторские компании и банковские ассоциации, опрошенные "Интерфаксом", видят риски, связанные с этим законопроектом, но рассчитывают, что дальнейшая работа над документом позволит их устранить.

Поправки к контрсанкциям

Поправки будут внесены в закон о контрсанкциях против США и других недружественных стран. В самом же тексте не конкретизируется, какие страны будут попадать в список "недружественных".

"Кредитным организациям запрещается предоставлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях", - говорится в проекте закона. Исключение составляет предоставление данных на тех условиях, которые предусмотрены нормативными правовыми актами РФ. При поступлении запросов банк обязан уведомить Росфинмониторинг и ЦБ. Цель разработки законопроекта, согласно пояснительной записке к нему - минимизировать риски, связанные с принятием "недружественными государствами" изменений в законодательство для получения от иностранных банков конфиденциальной информации под угрозой штрафных санкций.

Законопроект включен в примерную программу Госдумы на октябрь.

FATCA - не проблема?

Согласно закону о налоговой отчетности по зарубежным счетам (FATCA) иностранные финансовые организации должны отчитываться перед службой внутренних доходов США об операциях американских налогоплательщиков за рубежом.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян отмечает опасность возникновения рисков для отечественных банков, если кредитным организациям запретят передавать информацию иностранным компетентным органам. "Очевидные риски, которые возникают для отечественных банков, касаются FATCA. Потому что, если мы говорим о запрете российским банкам предоставлять сведения о клиентах и об операциях иностранным компетентным органам, то первое, что приходит сразу на ум - это FATCA", - сказал Тосунян "Интерфаксу".

Партнер, руководитель группы по оказанию услуг в области банковского и финансового права, банкротства, интеллектуальной собственности и IT PwC в России Максим Кандыба, впрочем, считает, что законопроект не помешает российским банкам применять FATCA.

Он отмечает две причины. "Во-первых, законопроект предусматривает запрет кредитным организациям направлять сведения о клиентах и их операциях по запросам компетентных органов иностранных государств. Вместе с тем, согласно FATCA, финансовые институты самостоятельно выполняют требования по направлению отчетности в IRS в рамках своих общих принятых на себя обязательств по раскрытию информации, предусмотренных актом FATCA (а не по запросу иностранного органа). Более того, законопроект также оговаривает возможность раскрытия информации иностранному регулятору на условиях и в порядке, предусмотренными нормативными актами РФ. А возможность, условия и порядок раскрытия российскими финансовыми институтами информации по своим клиентам в рамках FATCA у нас как раз прямо урегулированы специальным законом №173-ФЗ от 28 июня 2014 года", - отмечает Кандыба.

На это обращает внимание и Минфин, являющийся разработчиком законопроекта. Если нормативно-правовым актом предусматривается возможность направлять определенный вид сведений в компетентные органы государств, с которыми у РФ имеются такие договоры об обмене данными, то информация может быть направлена банками, пояснили "Интерфаксу" в Минфине. В качестве примера министерство привело указ президента "О мерах по защите интересов РФ при осуществлении российскими юридическими лицами внешнеэкономической деятельности".

В Россельхозбанке тоже считают, что текущая редакция законопроекта дает возможность направлять сведения в адрес иностранных налоговых органов. "Согласно части 2 статьи 4 законопроекта запрошенные сведения о клиентах и совершаемых ими операциях могут быть предоставлены иностранным государствам на условиях и в порядке, которые предусмотрены нормативными актами РФ", - сказали в департаменте общественных связей и маркетинговых коммуникаций РСХБ.

Заместитель руководителя НП "Национальный совет финансового рынка" (НСФР) Александр Наумов также отмечает, что законопроект не воспрепятствует применению FATCA российскими банками.

"Не помешает, так как механизм контроля запросов иностранных налоговых органов работает с 2014 года и особых проблем не возникает. Пришел такой запрос, банк в течение двух рабочих дней информирует ФНС, ЦБ и Росфинмониторинг", - сказал Наумов.

Риски для банков

Законопроект накладывает на банки новые обязанности по информированию соответствующих органов РФ о поступлении запросов со стороны компетентных иностранных органов.

Директор департамента правового обеспечения корпоративного и инвестиционного банковского бизнеса Росбанка Александр Кудрявцев опасается, что информирование соответствующих органов РФ может потребовать дополнительных ресурсов от банков. "Исполнение этой новой обязанности может потребовать от кредитных организаций привлечения дополнительных ресурсов, если таких запросов будет много. Однако окончательную оценку возможных рисков можно будет дать только по результатам последующей доработки законопроекта, в том числе с участием профессионального сообщества", - отмечает Кудрявцев.

Наумов из НСФР видит в нормах законопроекта риск потенциального закрытия корреспондентских счетов российских банков за рубежом. "Законопроект не создает рисков, если речь идет о запросах, поступающих непосредственно от иностранных государственных органов власти. Так как подобные запросы в банки практически не поступают. Если норму закона будут трактовать как любой запрос из иностранной юрисдикции, включая запрос из банка-корреспондента, то невозможность российским банкам предоставлять ответы на подобные запросы, что является обычной бизнес-практикой, может привести к тотальному закрытию корреспондентских счетов за рубежом", - предупредил заместитель руководителя НСФР.

Наумов отмечает, что текст законопроекта следует скорректировать, чтобы исключить обязанность непредставления ответов на запросы банков-корреспондентов, и при этом сохранить соблюдение банковской тайны при подготовке ответа на подобный запрос.