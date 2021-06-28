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ФАС начала доппроверки на рынке металлопроката

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба проводит дополнительные проверки на рынке металлопроката.

Ведомство подозревает компании в заключении антиконкурентных соглашений, проводит внеплановые проверки в отношении оптовых поставщиков металлопроката, сообщила ФАС.

Такие проверки прошли в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и Екатеринбурге.

"По результатам анализа полученной информации ведомство сделает выводы о наличии / отсутствии нарушений антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, антимонопольная служба весной проводила проверки ряда металлотрейдеров, и в апреле возбудила дело в отношении "Сталепромышленной компании", "Сервисного центра металлопроката", "Предприятия "Стройтехцентр", "А Групп", "Уралметаллстрой", "Управления комплектации и снабжения" и металлоторговой компании "Красо". В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы.

Чуть позднее ФАС возбудила три дела в отношении "Северстали", "Магнитогорского металлургического комбината" и "Новолипецкого металлургического комбината". Рассмотрение трех разных - отдельно по каждой компании - дел позволит избежать доступ компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий, заявляла ранее ФАС.

Очередные заседания в отношении сталепроизводителей назначены на 30 июня и 1 июля и пройдут с участием ПАО "Газпром" и союза "Объединение вагоностроителей".

ФАС

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