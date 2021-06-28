Акционеры "Яндекса" избрали нового неисполнительного директора в совет директоров

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Яндекса" на годовом собрании приняли решение об избрании в совет директоров доктора филологических наук, академика РАН Александра Молдована в качестве неисполнительного директора на 4 года, сообщила компания.

Молдован вместе с основателями компании Аркадием Воложем и Ильей Сегаловичем работал над созданием первого Национального корпуса русского языка на базе поисковой платформы "Яндекса".

Молдован избран вместо экс-CTO "Яндекса" Михаила Парахина, который покинул совет директоров в феврале 2021 года.

Помимо этого, акционеры переизбрали на 4 года следующих неисполнительных директоров: президента частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джона Бойнтона, основательницу Wellville Эстер Дайсон и профессора финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илью Стребулаева.

Таким образом, теперь совет директоров "Яндекса" состоит из 11 представителей. В него, помимо указанных четырех человек, входят сооснователь и CEO "Яндекса" Аркадий Волож, управляющий директор группы "Яндекс" Тигран Худавердян, экс-руководитель администрации президента РФ Александр Волошин, сооснователь и генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан, гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, а также Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний).

Основной акционер "Яндекса" - Аркадий Волож, его семейному фонду принадлежит 8,6% капитала и 45,5% голосов компании. Среди институциональных инвесторов компании - Capital Group, Harding Loevner, Invesco и другие крупные фонды.