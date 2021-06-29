Европейские фондовые рынки снизились в понедельник

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в понедельник.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,59% и составил 454,94 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,88%, германский DAX - 0,34%, французский CAC 40 - 0,98%, итальянский FTSE MIB - 1,11%, испанский IBEX 35 - 1,99%.

Динамика рынков отражает настроения в других регионах мира. Так, фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в понедельник в минусе на фоне статданных, указавших на замедление темпа роста прибыли китайских промышленных предприятий в мае.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в мае увеличилась на 36,4% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Темпы роста замедлились по сравнению с 57% в апреле.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире.

На прошлой неделе главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что индийская разновидность коронавируса "Дельта" вдвое заразнее исходного штамма, обнаруженного в Ухане. Трансляция сеанса вопросов и ответов велась на странице ВОЗ в Twitter.

По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "Дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

Акции Daimler AG подешевели на 2,3%. Германский автомобильный концерн готовится отделить свое подразделение по производству грузовиков в отдельную структуру к концу текущего года, передает германское издание Automobilwoche.

Котировки акций NN Group снизились на 0,4%. Голландская страховая компания сообщила, что сделала предложение о покупке части бизнесов MetLife в Европе, однако не уточнила размер предложения и то, о каких конкретно бизнесах идет речь.

Лидерами роста котировок в Европе выступили акции финской телекоммуникационной компании Nokia Corp., которые подорожали на 5,8%.

Наиболее существенные потери понесли бумаги Burberry Group PLC, которые упали в цене на 8,7% на сообщении о том, что главный исполнительный директор британской компании Марко Гобетти покинет свой пост в конце текущего года, чтобы возглавить итальянский модный дом Salvatore Ferragamo SpA.