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ЦБ рекомендовал банкам продлить реструктуризацию кредитов граждан и МСП до октября

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что рекомендовал финансовым организациям продолжить реструктуризацию кредитов и займов граждан и малых и средних предприятий до 1 октября 2021 года в связи с введением новых ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19.

Экономический кризис

Регулятор отметил, что вводимые ограничения могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность, при этом "реструктуризация не окажет негативного влияния на кредитную историю заемщика - соответствующие рекомендации даны кредиторам и бюро кредитных историй".

Накопленный к настоящему моменту времени запас капитала в банковском секторе, а также роспуск с 30 июня 2021 года макропруденциального буфера по потребительским кредитам позволяют банкам обеспечить потребность в резервировании для реструктурированных ссуд.

Банк России также принял решение продлить до 30 сентября 2021 года снятие отраслевых ограничений по программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса, которая реализуется при поддержке Корпорации МСП.

Банк России заявил, что будет следить за развитием ситуации и оценивать необходимость разработки дополнительных мер поддержки граждан и бизнеса.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Банк России Корпорация МСП коронавирус

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