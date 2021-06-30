Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в июне упала на 0,5% к маю

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти с конденсатом в России за 29 дней июня составила 1421,6 тыс. тонн, что на 6,4 тыс. тонн меньше, чем в мае, свидетельствует статистика, с которой ознакомился "Интерфакс".

В июне Россия, по условиям сделки ОПЕК+, могла нарастить добычу нефти (конденсат в сделке не учитывается) на 39 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и добывать 9,457 млн б/с.

Среднесуточная добыча конденсата в РФ в мае составила 106,5 тыс. тонн (статистика запаздывает на месяц), в среднем за 5 месяцев - 108 тыс. тонн. Если учесть, что добыча конденсата была на уровне мая, то добыча только нефти за 29 дней июня составила 1315,1 тыс. т/сутки, или 9,495 млн б/с с коэффициентом баррелизации 7,22, который является средним и меняется в зависимости от добытого объема того или иного сорта нефти.

Таким образом, РФ может добывать примерно на 38 тыс. б/с больше установленного уровня, а исполнение сделки в июне может составить 98%.