Минфин признал не состоявшимся аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Минфин сообщил, что признал не состоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26240 на сумму 20 млрд рублей по номиналу, поскольку не поступило заявок по приемлемым уровням цен.

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 1-го купонного дохода - 16 февраля 2022 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).