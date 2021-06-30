Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:12Заразились
на 30.06В России 5 514 599+21 042В мире 181 810 449+384 664

Минфин признал не состоявшимся аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Минфин сообщил, что признал не состоявшимся аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26240 на сумму 20 млрд рублей по номиналу, поскольку не поступило заявок по приемлемым уровням цен.

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 1-го купонного дохода - 16 февраля 2022 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).

Минфин

Новости
"Прямая линия" с Владимиром Путиным

Путин предложил вывести из Москвы офисы компаний, работающих в Сибири

Путин предложил вывести из Москвы офисы компаний, работающих в Сибири

Microsoft и Google завершили шестилетнее "патентное перемирие"

ЦБ заявил, что изменения на рынке труда на фоне СOVID подхлестнули инфляцию

ЦБ заявил, что изменения на рынке труда на фоне СOVID подхлестнули инфляцию

Brent подорожала до $75,07 за баррель

Brent подорожала до $75,07 за баррель

Европейские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');