Выручка зоомагазинов Москвы в мае выросла на треть

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В 2021 году в Москве выручка зоомагазинов и ветеринарных клиник выросла на 34% в годовом измерении, пандемия почти не затронула этот бизнес, сообщил заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За время пандемии ветклиники не фиксировали снижение оборотов - в мае 2020 года выручка составила 570 млн рублей, что на 6 млн больше, чем в "доковидном" январе. А в мае этого года выручка ветклиник выросла до 802 млн рублей, это на 40% больше, чем в этом же месяце прошлого года", - сказал Ефимов через пресс-службу.

Выручка зоомагазинов в мае текущего года выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В мае 2020 года они потеряли 7% выручки, такое падение считается нормой с учетом влияния майских праздников, добавили в пресс-службе.

С 2019 по 2020 год количество предприятий в сфере ветеринарии Москвы увеличилось на 9% - с 285 до 311. Количество рабочих мест выросло на 15%.