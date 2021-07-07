Украинская автомобильная компания "Богдан Моторс" обанкротилась и ликвидируется

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющее производственные активы корпорации "Богдан". Об этом сообщается в материалах на сайте Высшего хозяйственного суда Украины.

В отношении компании открыта ликвидационная процедура.

Дело о банкротстве АО "АК "Богдан Моторс" было возбуждено 23 декабря 2020 года по заявлению ООО "Финансовая компания "Финворк" (сумма требований – 5,87 млн гривен).

В апреле 2021 года суд утвердил реестр кредиторов должника на общую сумму 6,7 млрд грн. В него внесены требования, в том числе, UniCredit Bank AG на 1,78 млрд грн., Укрэксимбанка на 1,64 млрд грн., компании "Саревин Инвестмент Лтд." на 2,35 млрд грн., Международного инвестиционного банка на 181,56 млн грн. инвестфонда "Бриз" на 385,8 млн грн.

В апреле 2021 года по заявлению ФК "Финворк" суд также начал производство по делу о банкротстве дочернего предприятия корпорации "Богдан" - "Автосборочный завод №2" (Черкассы, выпускает легковые автомобили - ИФ).

В июне 2018 года Международным арбитражным судом принято решение о взыскании с АО "АК "Богдан Моторс" в пользу UniCredit Bank AG задолженности в размере 11,41 млн евро.

В декабре 2019 года хозсуд Киева по иску Генпрокуратуры открыл производство по делу о признании недействительным договора о реструктуризации долгов АК "Богдан Моторс" перед Укрэксимбанком на 1,3 млрд грн. В "Богдан-Моторс" отмечали, что кредит привлекался для строительства заводов, но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривны, отсутствия господдержки и финансирования это привело к невозможности обслуживать кредит.

АК "Богдан Моторс" в 2020 году получила 3 млрд 383,5 млн грн чистого убытка против 609,22 млн грн чистой прибыли в 2019 году.

Корпорация "Богдан" была учреждена в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание на Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация в рамках выполнения инвестпрограммы построила заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей в год и в Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

Официальный курс на 7 июля – 27,25 грн/$1.