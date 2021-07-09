Союз экспортеров зерна предложил создать саморегулируемую организацию

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Союз экспортеров зерна подготовил презентацию, в которой отразил основные принципы создания саморегулируемой организации (СРО) на рынке зерна.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель правления Союза Эдуард Зернин, необходимость этого вызвана рядом проблем, которые существуют на российском зерновом рынке, и направлена на их решение.

Основные проблемы рынка

Говоря об основных проблемах рынка, Зернин отметил, что трейдеры заявляют, в частности, о низкой исполнительской дисциплине сельхозпроизводителей – заключенные контракты зачастую не выполняются, зерно не поставляется даже по проавансированным договорам. В свою очередь, сельхозпроизводители отмечают, что некоторые участники рынка, из числа производителей кормов и муки, задерживают оплату уже отгруженного зерна, принуждая их тем самым фактически кредитовать переработчиков на безвозмездной основе.

К числу проблем рынка, по словам Зернина, Союз также относит "неравномерное распространение ценовой информации, многочисленные попытки ценового манипулирования как на внутреннем рынке, так и на FOB-базисах". При этом на рынке нет общественных организаций, в рамках которых его участники могут регулировать свои деловые отношения без вмешательства государства, отметил он. "Проблема и в том, что практически у каждого крупного участника внутреннего рынка зерна собственные стандарты деятельности", - добавил он.

Как заявил Зернин, Союз предлагает создать правовую основу для создания СРО на зерновом рынке РФ, в рамках которой зафиксировать виды профессиональной деятельности на этом рынке, сформулировать правила торговли, разработать типовые договоры, а также создать органы и практику рассмотрения коммерческих споров и исполнения решений по ним. К числу типовых контрактов отнесены договоры купли-продажи на внутреннем рынке зерна, агентский (комиссионный) договор, договоры на оказание услуг по ответственному хранению зерна, на оказание услуг по перевозке зерна, на транспортно-экспедиционное обслуживание. При необходимости этот перечень может быть расширен.

Зернин считает, что внедрение правил торговли и типовых контрактов позволит значительно упростить и систематизировать взаимоотношения с судебной властью и снять излишнюю нагрузку с арбитражных судов.

О специальном третейском суде

"Необходимо также рассмотреть вопрос о создании специального третейского суда или возложить полномочия по рассмотрению коммерческих споров на уже действующие третейский суды, к примеру, на арбитражный центр при РСПП или на международный коммерческий суд при ТПП", - сказал он.

По его словам, важным элементом доверия к системе разрешения споров станет гарантия исполнения решений третейского суда.

"А гарантией исполнения членами СРО своих обязательств может стать сформированный ими компенсационный фонд, средства которого будут расходоваться на возмещение ущерба, возникшего в связи с нарушением членами СРО законодательства РФ, а также стандартов и правил организации", - считает глава Союза.

Зернин также напомнил, что Союз экспортеров зерна в рамках инициатив по повышению информационной прозрачности российского зернового рынка с начала нового сельхозгода (с июля 2021 года) начал открытую публикацию ценовых индексов внутреннего рынка пшеницы. Ценовые индексы RUSGRAIN Deep Water CPT Index и RUSGRAIN Shallow Water CPT Index рассчитываются исходя из закупочных цен компаний – членов союза в рублях за тонну, без НДС. Базис поставки, согласно Инкотермс, – СРТ портовый зерновой терминал, откуда осуществляется отгрузка пшеницы на экспорт.