Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,8%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти (Brent закрепляется выше $75 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,8%, при этом лидируют в росте бумаги металлургических компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3890,25 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1652,46 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,7%.

Доллар стоит 74,17 рубля (-0,28 рубля).

Подорожали акции "ММК" (+1,7%), "НЛМК" (+1,5%), "Северстали" (+0,9%), "Татнефти" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), UC Rusal (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги Сбербанка (+0,4% и +0,5% "префы"), "МТС" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), Московской биржи (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,1%), банка ВТБ (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), расписки Ozon (-0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник слабо позитивный, что указывает на возможность роста индекса МосБиржи в пределах 0,5%.

В США в 15:30 по московскому времени выйдет важная статистика по потребительской инфляции в июне, ожидается рост цен на 4,9% в годовом выражении по сравнению с 5,0% в мае. Базовый индекс потребительских цен, напротив, может ускориться до 4,0% с 3,8% в мае. Далее выйдет отчет об исполнении федерального бюджета США в июне, а закроет день статистика Американского института нефти (API) по запасам нефти и нефтепродуктов в Соединенных Штатах.

В России НЛМК поделится операционными результатами за II квартал. Последний день с дивидендами торгуются акции "ФСК ЕЭС" (0,0161 рубля на акцию), ВТБ (0,0014 рубля на акцию), АФК "Система" (0,31 рубля на акцию), "Газпром" (12,55 рубля на акцию).

Представители ФРС продолжают успокаивать рекордный рынок. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что разговоры о повышении ставки можно вести лишь после того, как регулятор полностью свернет программу покупки активов. Однако он заверил в том, что условия для сокращения программы пока не сложились. В очередной раз он повторил оценку ФРС, что текущий всплеск инфляции, скорее всего, это временное явление.

Однако далеко не всем инфляция кажется временной. Опрос ФРБ Нью-Йорка показал рост инфляционных ожиданий в июне до 4,8%, что является максимальным значением за достаточно короткую историю проведения исследования. Ожидания на три года остались на уровне 3,6%.

Китайский экспорт указывает на восстановление глобальной потребительской активности, что подогрело азиатские рынки акций во вторник, отмечает Кочетков.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов отмечает, что во вторник свои финансовые результаты за второй квартал представят Goldman Sachs и JPMorgan, в среду - Citigroup, Wells Fargo и Bank of America, в четверг - Morgan Stanley. Корпоративные новости из США смогут поддержать рынки в середине недели, если прогнозы корпораций останутся позитивными. А вот на концовку недели взгляд остается осторожным, так как она насыщена значимой статистикой по Соединенным Штатам и КНР, способной ухудшить экономические ожидания и настроения на рынках, если оправдаются ожидания аналитиков, на данный момент консервативные.

Учитывая спокойную обстановку на мировых рынках, во вторник можно ожидать сдержанного повышения индекса МосБиржи в первой половине торгов. Диапазон 3850-3900 пунктов в течение дня сохранит свою актуальность. Отчетность НЛМК за второй квартал может оказать поддержку "фишкам" сталелитейного сектора, считает Локтюхов.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,2-0,4%, обновив рекордные уровни закрытия вторую сессию подряд. В центре внимания участников рынка сезон корпоративной отчетности в Штатах, неофициальный старт которому во вторник дадут такие крупные банки, как JPMorgan и Goldman Sachs.

Кроме того, на этой неделе инвесторы ждут выступлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе США (14 и 15 июля) и публикации данных о динамике потребительских цен и объеме розничных продаж в стране в июне.

Прибыль американских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500, во втором квартале увеличилась почти на 63% после повышения на 52,5% в январе-марте, свидетельствуют прогнозы FactSet.

Если ожидания оправдаются, скачок показателя в минувшем квартале станет самым значительным более чем за десятилетие - со времен финансового кризиса 2008-2009 годов, пишет Financial Times.

Недостаток определенных производственных компонентов, а также трудовых ресурсов ограничил экономический рост в США и спровоцировал временное усиление инфляции, говорится в полугодовом докладе ФРС о состоянии американской экономики. "Прогресс в вакцинации привел к открытию экономики и ее мощному росту, - отмечается в докладе ФРС. - Однако нехватка производственных компонентов и проблемы с наймом ограничили активность в ряде отраслей".

Как отмечает The Wall Street Journal, полугодовой доклад ФРС показывает, что руководство американского ЦБ теряет уверенность в возможности возврата рынка труда к докризисным условиям без провоцирования усиления инфляции.

Во вторник в Азии также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказал подъем американских фондовых индикаторов днем ранее в ожидании сильного сезона корпоративной отчетности, а также данные о внешней торговле КНР, отмечают эксперты.

Китай в июне увеличил экспорт на 32,2% относительно того же месяца прошлого года - до $281,42 млрд. Рост продолжался уже двенадцатый месяц, при этом темпы повышения ускорились по сравнению с 27,9% в мае. Объем импорта в прошлом месяце вырос на 36,7% и составил $229,89 млрд. Это ниже майского показателя в 51,1%, который был максимальным за десятилетие.

Эксперты в среднем ожидали подъем первого показателя на 23,1%, второго - на 30%, сообщает Trading Economics.

Профицит торгового баланса КНР в июне составил $51,53 млрд (самый высокий уровень за пять месяцев) против $44,8 млрд в том же месяце годом ранее. Консенсус-прогноз составлял $44,2 млрд.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром во вторник также растут; цена Brent закрепляется выше $75 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $75,49 за баррель (+0,4% и -0,5% накануне), августовская цена WTI - $74,42 за баррель (+0,4% и -0,6% в понедельник).

Между тем настроения на рынке остаются неоднозначными на фоне сохраняющихся опасений по поводу состояния мировой экономики. Министры финансов G20 в минувшие выходные предупредили, что распространение новых штаммов коронавируса в развивающихся странах угрожает восстановлению мировой экономики.

Также сохраняется неопределенность в отношении добычи нефти со стороны ОПЕК+. Возможность увеличения предложения на рынке нефти в августе сокращается, нет признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ устранили разногласия, не позволяющие странам ОПЕК+ принять решение об увеличении нефтедобычи со следующего месяца, пишет агентство Bloomberg.

Прошла уже неделя после того, как министерская встреча ОПЕК+, где обсуждалась возможность увеличения добычи с августа, закончилась безрезультатно из-за позиции ОАЭ, выставивших условие для принятия такого решения (увеличение базы снижения добычи для страны - ИФ), а новая встреча так и не созвана.

Как сообщают источники Bloomberg, несмотря на стремление других членов картеля к компромиссу, мало признаков того, что Саудовская Аравия и ОАЭ добились прогресса в разрешении спора.