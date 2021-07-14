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Европейские индексы слабо изменились после статданных об инфляции

Европейские индексы слабо изменились после статданных об инфляции
Фото: Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы практически не изменились по итогам торгов во вторник, оставшись вблизи рекордно высоких уровней.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,03% и составил 460,96 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,01%, столько же потеряли германский DAX и французский CAC 40 - 0,01%. Испанский индикатор IBEX 35 опустился на 0,5%, а итальянский FTSE MIB - на 1,38%.

Инвесторы оценивали статистические данные о динамике потребительских цен в США, Германии и Франции.

Тем временем председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила, что представители руководства ЕЦБ могут не сойтись во мнениях относительно изменения ориентиров для будущего повышения ключевых ставок.

Представители руководства регулятора в следующий четверг должны провести первую встречу после того, как на прошлой неделе единогласно одобрили новую стратегию.

Между тем в интервью газете Financial Times Лагард отметила: "Я не питаю иллюзий, что каждые шесть недель на заседаниях мы будем приходить к единодушному согласию, потому что будут расхождения, будут немного разные позиции. И это нормально".

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны, опубликованные во вторник. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 5% в мае и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года. Аналитики в среднем ожидали замедления инфляции в июне до 4,9%, сообщает Trading Economics.

Индекс CPI вырос на 0,9% относительно мая при ожидавшемся экспертами повышении на 0,4%. Майский рост в помесячном выражении составил 0,6%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне 2021 года выросли на 2,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция в помесячном выражении составила 0,4%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics. В мае цены повысились на 2,4% относительного того же месяца предыдущего года и на 0,3% по сравнению с апрелем.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июне выросли на 1,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Повышение относительно мая составило 0,2%. Результат совпал с предварительно объявленной динамикой. Аналитики также не ожидали пересмотра, сообщает Trading Economics.

Бумаги британских банков подешевели во вторник после того, как Банк Англии отменил введенные в период пандемии коронавируса ограничения в отношении дивидендов и обратного выкупа акций для банков, отметив, что результаты проведенного стресс-теста указали на достаточную устойчивость сектора перед экономическими потрясениями.

Котировки акций HSBC Holdings Plc снизились на 0,2%, Barclays Plc - на 1,6%, Lloyds Banking Group Plc - на 0,9%, NatWest Group Plc - на 2,6%.

Акции Nokia Corp. подскочили в цене на 8%. Телекоммуникационная компания рассчитывает повысить прогноз на 2021 год на фоне устойчивости бизнеса в течение второго квартала.

Цена бумаг HelloFresh SE выросла на 0,7%. Германская компания, доставляющая клиентам наборы продуктов с рецептами для приготовления еды, договорилась о покупке австралийской Youfoodz. HelloFresh заплатит 0,93 австралийского доллара за акцию Youfoodz, австралийская компания в рамках сделки оценивается в 125,3 млн австралийских долларов ($93,7 млн).

Бумаги Industria de Diseno Textil SA (Inditex) потеряли в цене 1,5%. Испанский ритейлер намерен сократить до нуля свой "углеродный след" к 2040 году - на 10 лет раньше, чем планировалось изначально, заявил глава Inditex Пабло Исла.

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