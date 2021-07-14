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Денежная база РФ в широком определении в июне уменьшилась на 2,5%

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Денежная база в РФ в широком определении в июне 2021 года уменьшилась на 492,6 млрд рублей, или на 2,5%, до 19 трлн 298,1 млрд рублей с 19 трлн 790,7 млрд рублей. Такие данные содержатся в информации на сайте Банка России.

В январе-июне 2021 года денежная база увеличилась на 4,5% с 18 трлн 472,4 млрд рублей.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 июля упали до минимальных с декабря 2019 года 5,7% с 13,5% на 1 июня.

Снижение денежной базы в июне определило снижение остатков на корсчетах кредитных организаций в Банке России на 563,4 млрд рублей, или на 15,6%, после их роста в мае на 1 трлн 343,6 млрд рублей, или на 59,3%.

В составе денежной базы объем наличных денег в июне увеличился на 26,5 млрд рублей, или на 0,2%, до 13 трлн 542,5 млрд рублей. Доля наличных денег в денежной базе повысилась за месяц с 68,3% до 70,2%.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.

ЦБ РФ

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