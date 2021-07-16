Оттоки из активов РФ ускорились вслед за новой волной COVID и концом нефтяного ралли

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Оттоки из российских активов ускорились до темпов, которых не наблюдалось около года. Об этом говорится в обзоре главного стратега BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова. Распространение пандемии COVID-19 оказывает давление на Россию и другие развивающиеся страны, при этом нефтяные котировки не демонстрируют поддержки после заключения сделки ОПЕК+.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 8 по 14 июля 2021 года составил $90 млн по сравнению с притоком $30 млн неделей ранее, согласно данным EPFR Global. Это стало худшим результатом с середины июля 2020 года.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил $70 млн по сравнению с практическими нулевыми чистыми потоками ранее (оттоки в течение четырех из последних пяти недель). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $20 млн против ушедших $150 млн ранее (пять недель оттоков).

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован отток капитала на уровне $20 млн по сравнению с притоком $30 млн ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, были отмечены оттоки в размере $10 млн (оттоки в течение 14 из последних 15 недель).