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Минпромторг предложил выдавать генеральные лицензии на экспорт платиноидов

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил выдавать генеральные, а не одноразовые лицензии на экспорт аффинированных металлов платиновой группы - платины, палладия, родия, иридия, рутения и осмия в виде слитков, гранул и порошков.

Проект такого постановления правительства министерство выложило на сайте regulation.gov.ru.

Предполагается, что выдачу генлицензий будет осуществлять Минпромторг по согласованию с Минфином.

Предложение о выдаче генлицензий на экспорт металлов платиновой группы разработано "в целях сокращения сроков получения разрешительной документации на экспорт платины и металлов платиновой группы".

Как говорится в пояснительной записке к проекту документа, в настоящее время экспорт платины и металлов платиновой группы осуществляется на основании разовых лицензий, выдаваемых на внешнеторговый контракт, заключенный с конкретным иностранным контрагентом.

"Длительные сроки получения разовой лицензии на экспорт зачастую не удовлетворяют зарубежных покупателей. Кроме того, параметры разовой лицензии, предусматривающие фиксированную привязку к конкретному контракту, контрагенту и стране, не позволяют оперативно реагировать на спрос различных компаний на мировом рынке", - отмечают авторы проекта.

В качестве примера неэффективности системы выдачи одноразовой лицензии Минпромторг приводит ситуацию, когда у компании-экспортера отсутствовала возможность "оперативно реализовать иридий, рутений в момент спроса и, особенно, родий на пике мировой цены, что привело к упущенной выгоде компании". В результате в бюджет не поступило около 1,7 млрд рублей в виде потенциальных отчислений по налогу на прибыль, резюмируют в Минпромторге.

Кроме того, выдача одноразовых лицензий не оптимальна при заказах со стороны мировых научно-исследовательских центров, которые "проводят исследования с применением металлов платиновой группы, что рождает спрос на большое количество партий металлов для тестирования новых видов продукции, но с небольшим объемом металла в партии - от нескольких граммов металла в поставку".

Как пояснил "Интерфаксу" источник на рынке драгметаллов, скорее всего, мера не повлияет на бизнес крупных производителей, таких как "Норильский никель", у которых срок разовых лицензий достаточно большой. Более вероятно, что предложение о выдаче генлицензии направлено на улучшение условий работы предприятий, осуществляющих аффинаж.

По данным Минпромторга, объем экспорта металлов платиновой группы в 2020 году составил $6,9 млрд, в этом году ожидается увеличение до $7,1 млрд. Производство платиноидов в России, по прогнозам министерства, вырастет в 2021 году на 3% после увеличения на 6,5% в прошлом году. Емкость рынка платиноидов оценивается Минпромторгом на этот год в 6,5 тонны (в 2020 году - 6,1 тонны). Это относительно небольшой объем: только "Норильский никель" в 2020 году произвел 695 тыс. унций платины (около 22 тонн) и 2,83 млн унций палладия (88 тонн).

Минпромторг Минфин Норникель

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