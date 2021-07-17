Доля оборотной воды в производстве "Роснефти" в 2020 году достигла 94%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" по итогам 2020 года довела долю оборотной и повторно используемой в производственной деятельности воды до 94%, сообщает пресс-служба компании.

В обращении с водными ресурсами "Роснефть" применяет принципы экономики замкнутого цикла, и показатель доли оборотной воды держится на уровне выше 90% на протяжении последних семи лет, отмечается в сообщении.

В 2020 году компания на 7% сократила объем воды, забираемой из природных источников. До 2030 года она намерена снизить на 10% потребление "свежей" воды за счет увеличения ее повторного использования и повышения эффективности очистки.