Товарооборот ДФО с Германией в январе-мае 2021 г. вырос на 50,9%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Товарооборот Дальневосточного федерального округа (ДФО) РФ с ФРГ в январе-мае 2021 года вырос на 50,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до $133,4 млн, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В сообщении Минвостокразвития говорится, что перспективы российско-германского сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике министр обсудил в ходе рабочей встречи с послом ФРГ в Москве Геза Андреасом фон Гайр.

Экспорт из ДФО в ФРГ в январе-мае составил $40,6 млн (рост на 47,1% к аналогичному периоду 2020 года), импорт - 92,8 млн (рост на 52,6%).

На встрече обсуждались перспективы совместных проектов в таких перспективных областях как наука, энергетика, экология, сельское хозяйство, информационные технологии и туризм. Фон Гайр выразил заинтересованность ФРГ в реализации совместных проектов с РФ в арктическом регионе, обозначив это направление приоритетным.