Квартальная прибыль UBS выросла на 63%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Швейцарский банк UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, зафиксировал рост чистой прибыли на 63% во втором квартале 2021 года, при этом показатель превзошел ожидания рынка.

Чистая прибыль банка в апреле-июне выросла до $2,01 млрд по сравнению с $1,23 млрд за аналогичный период годом ранее. Аналитики в среднем оценивали показатель на уровне $1,34 млрд, свидетельствует консенсус-прогноз экспертов, подготовленный банком.

Существенный рост чистой прибыли UBS обусловлен среди прочего роспуском резервов под возможные потери по кредитам. В минувшем квартале банк высвободил резервы на сумму $80 млн, тогда как годом ранее перечислил в эти резервы $272 млн на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Эксперты ожидали, что банк зарезервирует $69 млн.

Операционная прибыль UBS в апреле-июне повысилась на 21%, до $8,98 млрд с $7,40 млрд годом ранее. Показатель также превысил консенсус-прогноз экспертов на уровне $8,25 млрд.

Рентабельность капитала первого уровня (RoCET1) банка на конец квартала составила 19,3% при цели в 12-15%, соотношение расходов и доходов составило 71,8% (целевой уровень - 75-78%).

За первое полугодие 2021 года UBS выкупил собственные акции на сумму $1,4 млрд в рамках программы обратного выкупа акций. В третьем квартале банк планирует выкуп собственных бумаг на сумму $600 млн.

UBS ожидает, что на его показателях в третьем квартале 2021 года отразится ряд сезонных факторов, включая более низкую активность клиентов по сравнению со вторым кварталом. Рост стоимости активов должен иметь положительный эффект на комиссионный доход, однако UBS предупреждает о сохраняющейся неопределенности перспектив экономического восстановления.

Рыночная капитализация UBS с начала года увеличилась на 7,1% - до 46,3 млрд швейцарских франков ($50,4 млрд).