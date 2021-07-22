РФ во второй половине июля резко активизировала экспорт зерна

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Россия во второй половине июля резко активизировала экспорт зерна, рентабельность поставок растет. Это следует из мониторинга аналитического департамента Российского зернового союза.

"Экспорт резко активизировался. Если с 1 по 15 июля за рубеж отгружали в среднем по 60 тыс. тонн зерна в день, в том числе 43 тыс. тонн пшеницы, то за последнюю неделю отгрузки выросли до 217 тыс. тонн, в том числе пшеницы – более чем в четыре раза, ячменя – в 2,5 раза", - сообщила "Интерфаксу" директор департамента Елена Тюрина.

По ее данным, в первые две декады (к 22 июля) экспорт зерна составил почти 2 млн тонн, в том числе 1,532 тыс. тонн пшеницы, 349 тыс. тонн ячменя и 94 тыс. тонн кукурузы. Итоги июля по экспорту пшеницы она оценивает в 2,5 млн тонн, всего зерна – в 3,1-3,2 млн тонн.

"Это меньше, чем в июле 2020 года, когда было экспортировано 4,1 млн тонн, снижение произойдет в основном за счет пшеницы, которой будет меньше на 0,9-1 млн тонн, - сказала она. - По экспорту ячменя и кукурузы будут сопоставимые показатели: в прошлом году в июле было отгружено 540 тыс. тонн ячменя и 126 тыс. тонн кукурузы, в этом году – 550 тыс. и 120 тыс. тонн соответственно".

Как считает Тюрина, активизация экспорта связана с ростом спроса на причерноморское зерно, в том числе и на новых для российской пшеницы рынках.

"Традиционно на первом месте среди крупных покупателей зерна из РФ – Турция и Египет. В число импортеров также входят Нигерия и Иран, который в конце прошлого сезона активизировал закупки. С 1 по 22 июля Иран закупил 107 тыс. тонн пшеницы, стал лидером по закупке кукурузы - 37 тыс. тонн", - сообщила эксперт.

При этом Тюрина отметила активизацию спроса со стороны стран Африки. "Растут отгрузки в Кению, Сомали, Сенегал, Анголу, Конго, Руанду, Гану. Причем именно в центральную Африку, где ожидается рост потребления пшеницы", - сказала она.

Кроме того, российская пшеница сейчас конкурентоспособна по отношению к пшенице из стран ЕС. "Цены на мировом рынке в последнюю неделю растут, но наша пшеница дорожает медленнее, - сообщила Тюрина. - Французская пшеница за неделю подорожала на 4,5%, американская – на 4%, наша – не более чем на 1,5%. Если на 15 июля цена составляла $233 за тонну (FOB), то сегодня – $245".

При этом она отметила, что такой показатель, как соотношение стоимости французской и российской пшеницы, в пользу зерна из РФ. "Это своего рода индикатор конкурентоспособности. Мы оцениваем его в настоящее время в 4%. Это хороший показатель, обычно при нем растут продажи российского зерна", - сказала она.

По словам Тюриной, на темпы экспорта также положительно повлияла уборка урожая в южных регионах, где она уже практически завершается. "В связи с этим цены производителей за неделю упали на 2,5-3% и составили $173 за тонну пшеницы 3 класса и $159 – пшеницы 4 класса", - отметила она, сообщив, что с начала сельхозгода (с 1 июля 2021 года) цены на пшеницу 3 класса упали на 11%, на пшеницу 4 класса – на 12,5%.

"Это, конечно, фактор, который повышает рентабельность экспорта. В условиях, когда цены производителей снижаются, а цены FOB повышаются, складывается благоприятная ситуация для роста рентабельности экспорта при сохранении конкурентоспособности относительно зерна из ЕС", - сказала Тюрина. Не случайно, отметила она, за последнее время увеличилось и число компаний-экспортеров: если в начале сезона пшеницу экспортировали всего 6 компаний, то на сегодня их уже 20.

При этом она сообщила, что в июле 2019 года, когда не применялись меры регулирования рынка зерна, в июле экспортерами были 65 компаний.

"С рынка уходят некрупные компании, остаются те, которые имеют свою портовую инфраструктуру, развитую логистику, - пояснила Тюрина. - Сегодня фрахт дорогой – в среднем $30 за тонну. У компаний, которые имеют собственную логистическую инфраструктуру, он, конечно же, меньше. Это серьезное конкурентное преимущество".

Тюрина также сообщила, что Зерновой союз пока сохраняет свои прогнозы и по сбору зерна, и по его экспорту. Сбор зерна в этом году оценивается в 129,5-130 млн тонн, в том числе 82,5-83 млн тонн пшеницы (в прошлом году в РФ было собрано 133,5 млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы). Экспорт в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.), по прогнозу союза, составит 50-50,5 млн тонн, в том числе 40 млн тонн пшеницы.

"Прогнозные ожидания по экспорту пока сопоставимы с итогами ушедшего сезона", - сказала Тюрина, сообщив, что, по данным союза, экспорт зерна в целом составил 49,6 млн тонн, в том числе 39,5 млн тонн пшеницы.