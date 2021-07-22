Фонд Winter Capital стал акционером платформы для онлайн-обучения GetCourse

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Фонд Winter Capital Partners совместно с Goldman Sachs и Baring Vostok приобрел долю в SaaS платформе для онлайн-обучения GetCourse, говорится в сообщении фонда.

Общий объем инвестиций составил $50 млн, уточнили "Интерфаксу" в фонде.

GetCourse позволяет своим клиентам создавать, доставлять, продвигать и продавать собственный образовательный контент. Более 20 тыс. школ, инструкторов, тренеров и блогеров используют сервис для создания своего онлайн-бизнеса и управления им.

Сервис интегрирован с платежными системами и популярными социальными сетями. Оборот платформы в 2020 году оценивался в $0,6 млрд. Ожидается, что в 2021 году этот показатель достигнет более $1 млрд, что поставит GetCourse в один ряд с такими глобальными лидерами отрасли, как Kajabi (оборот $1,5 млрд) и Thinkific ($0,3 млрд).

GetCourse была основана в 2014 году. Платформа объединяет в себе набор функциональных модулей для создания онлайн-курсов, конструирования веб-сайтов, маркетинга и продажи контента, а также почтовые сервисы и инструменты сквозной аналитики. Кроме платформы, GetCourse предлагает собственные образовательные проекты.

Winter Capital, крупнейшим инвестором которого является Владимир Потанин, активно инвестирует в компании так называемой "экономики знаний". В прошлом году фонд вошел в состав акционеров Udemy (крупнейшего в мире маркетплейса асинхронных курсов), Skyeng (крупнейшей платформы онлайн-образования в Восточной Европе) и "Алгоритмики" (школы кодирования, работающей в 48 странах мира).

Суммарный объем активов под управлением фонда превышает $1 млрд. Фонд специализируется на инвестициях в быстрорастущие технологические компании в нескольких сферах: здравоохранение, образование, финансовые и потребительские услуги.