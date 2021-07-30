"Пятерочка" начала продажи мелкой бытовой техники в рамках пилотного проекта

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сеть магазинов "у дома" "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) запустила пилотный проект по продаже мелкогабаритной техники для дома и кухни.

В контур пилотного проекта вошли 96 магазинов, расположенных в Московской области, говорится в сообщении "Пятерочки".

В них представлено несколько видов мелкой бытовой техники (марки Scarlett): фен, кухонные и напольные весы, утюг, чайник, блендер. Стоимость каждого товара не будет превышать 1 тыс. рублей.

Ранее бытовая техника никогда не была представлена в регулярном ассортименте "Пятерочки". Решение о дальнейшем масштабировании проекта будет приниматься по результатам оценки спроса на такой ассортимент и его влиянии на оборот.

"Пятерочка" – основной формат Х5 (также управляет супермаркетами "Перекресток" и гипермаркетами "Карусель"). На конец июня сеть объединяла 17,268 тыс. магазинов. Выручка "Пятерочки" по итогам первого полугодия выросла на 10,1%, до 854,3 млрд рублей (включая экспресс-доставку).