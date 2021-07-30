Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:41Заразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 196 582 301+613 991

"Пятерочка" начала продажи мелкой бытовой техники в рамках пилотного проекта

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сеть магазинов "у дома" "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) запустила пилотный проект по продаже мелкогабаритной техники для дома и кухни.

В контур пилотного проекта вошли 96 магазинов, расположенных в Московской области, говорится в сообщении "Пятерочки".

В них представлено несколько видов мелкой бытовой техники (марки Scarlett): фен, кухонные и напольные весы, утюг, чайник, блендер. Стоимость каждого товара не будет превышать 1 тыс. рублей.

Ранее бытовая техника никогда не была представлена в регулярном ассортименте "Пятерочки". Решение о дальнейшем масштабировании проекта будет приниматься по результатам оценки спроса на такой ассортимент и его влиянии на оборот.

"Пятерочка" – основной формат Х5 (также управляет супермаркетами "Перекресток" и гипермаркетами "Карусель"). На конец июня сеть объединяла 17,268 тыс. магазинов. Выручка "Пятерочки" по итогам первого полугодия выросла на 10,1%, до 854,3 млрд рублей (включая экспресс-доставку).

X5 Retail Group Пятерочка

Новости

ВТБ получил 2,6 млрд рублей от продажи гостиницы "Пекин"

Рубль на старте торгов в пятницу слегка снижается к доллару и евро

Рынок акций США вырос несмотря на слабые экономические данные

Европейские индексы выросли на отчетах компаний и итогах заседания ФРС

Европейские индексы выросли на отчетах компаний и итогах заседания ФРС

Цена газа в Европе взлетела до $505 за тысячу кубометров

"НОВАТЭК" в начале 2023 года запустит нефтяную залежь Харбейского месторождения

"Норникель" оспорит иск Росрыболовства и методику расчета ущерба

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб.

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб.

Цена газа в Европе превысила $500/тыс. "кубов" вслед за ралли в Азии

Международный арбитраж присудил взыскать с РФ $2,6 млрд в пользу "ЮКОС-Кэпитал"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');