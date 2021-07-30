Суды признали бюджет Хакасии на 2021 год недействительным

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) признал бюджет Хакасии на 2021 год недействующим, сообщило правительство республики.

Решение принято 30 июля.

"С этого момента и до принятия нового закона все государственные платежи в республике приостанавливаются", - говорится в сообщении.

В понедельник правительство Хакасии намерено внести в Верховный Совет республики проект нового закона "О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и будет просить о скорейшем созыве внеочередной сессии для его рассмотрения.

В начале 2021 года прокуратура Хакасии обратилась с иском о признании закона о бюджете недействительным (в связи с превышением предельно допустимого дефицита). В апреле Верховный суд республики вынес решение и признал закон недействующим. В мае была подана апелляция.

Депутаты Верховного Совета Хакасии приняли бюджет в декабре 2020 года. Доходная часть бюджета на 2021 год была утверждена в объеме 37,968 млрд рублей, расходная - 42,548 млрд рублей. При этом дефицит составил 4,58 млрд рублей, что по отношению к собственным налоговым и неналоговым доходам превышает 15% и является нарушением Бюджетного кодекса РФ.

Как отмечает пресс-служба правительства, бюджетный дефицит Хакасия наращивает на протяжении 10 лет. Как следствие, растет государственный долг. Бюджет республики, как поясняется, не сбалансирован, а дефицит собственных доходов превышает 10 млрд рублей.