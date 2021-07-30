Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:36Заразились
на 30.07В России 6 242 066+23 564В мире 196 626 531+658 221
Плавание04:30Мужчины, Финал  Россия США ВеликобританияПодробнееСтрельба03:00Женщины, Финал  Россия Южная Корея КитайПодробнееСтрельба из лука08:45Женщины, Финал  Южная Корея РоссияПодробнееДзюдо11:00Мужчины, Поединки за 3-е место  Россия ФранцияПодробнее

Суды признали бюджет Хакасии на 2021 год недействительным

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) признал бюджет Хакасии на 2021 год недействующим, сообщило правительство республики.

Решение принято 30 июля.

"С этого момента и до принятия нового закона все государственные платежи в республике приостанавливаются", - говорится в сообщении.

В понедельник правительство Хакасии намерено внести в Верховный Совет республики проект нового закона "О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и будет просить о скорейшем созыве внеочередной сессии для его рассмотрения.

В начале 2021 года прокуратура Хакасии обратилась с иском о признании закона о бюджете недействительным (в связи с превышением предельно допустимого дефицита). В апреле Верховный суд республики вынес решение и признал закон недействующим. В мае была подана апелляция.

Депутаты Верховного Совета Хакасии приняли бюджет в декабре 2020 года. Доходная часть бюджета на 2021 год была утверждена в объеме 37,968 млрд рублей, расходная - 42,548 млрд рублей. При этом дефицит составил 4,58 млрд рублей, что по отношению к собственным налоговым и неналоговым доходам превышает 15% и является нарушением Бюджетного кодекса РФ.

Как отмечает пресс-служба правительства, бюджетный дефицит Хакасия наращивает на протяжении 10 лет. Как следствие, растет государственный долг. Бюджет республики, как поясняется, не сбалансирован, а дефицит собственных доходов превышает 10 млрд рублей.

Хакасия

Новости

Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля

Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 1 июля

ВТБ получил 2,6 млрд рублей от продажи гостиницы "Пекин"

Рубль на старте торгов в пятницу слегка снижается к доллару и евро

Рынок акций США вырос несмотря на слабые экономические данные

Европейские индексы выросли на отчетах компаний и итогах заседания ФРС

Европейские индексы выросли на отчетах компаний и итогах заседания ФРС

Цена газа в Европе взлетела до $505 за тысячу кубометров

"НОВАТЭК" в начале 2023 года запустит нефтяную залежь Харбейского месторождения

"Норникель" оспорит иск Росрыболовства и методику расчета ущерба

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб.

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 млрд руб.

Цена газа в Европе превысила $500/тыс. "кубов" вслед за ралли в Азии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');