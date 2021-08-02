"Аэрофлот" договорился с "ВТБ Лизингом" о повторной отсрочке платежей за 67 самолетов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" договорился с "ВТБ Лизингом" о повторной отсрочке платежей за 67 самолетов на общую сумму $160 млн, пишет газета "Коммерсантъ" в понедельник.

В марте 2020 года компании договорились о лизинговых "каникулах" для пятидесяти Boeing 737-800, четырех Boeing 747, двух Boeing 777, девяти Airbus A319, одного А320 и одного А330. Отсрочка платежей вводилась с апреля до конца сентября 2020 года. Образовавшуюся задолженность "Аэрофлот" должен был выплатить единовременно в июле 2021 года - в высокий для отрасли сезон. Но теперь, по данным источника "Коммерсанта", выплаты будут осуществляться равномерно до конца 2023 года.

Не раскрывая сумму соглашения, эту информацию изданию подтвердил гендиректор "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер. "Учитывая более медленные темпы восстановления рынка авиаперевозок, чем прогнозировалось ранее, мы рассматриваем возможность дополнительных мер по снижению платежной нагрузки для группы "Аэрофлот" в 2021 году. Ведем переговоры", - сказал он.

Представитель "Аэрофлота" Михаил Демин сообщил, что компания ведет аналогичные переговоры с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК).

Всего в парке группы "Аэрофлот", включающей также "Россию" и "Победу", 336 самолетов.