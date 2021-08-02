"Автотор" начал выпуск обновленного седана Kia Cerato

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Группа компаний "Автотор" начала производство обновленной модели седана Kia Cerato, сообщила пресс-служба "Автотора".

Отмечается, что 30 июля "Автотор" и Kia Motors подписали документ о начале серийного производства нового Kia Cerato BD PE. "Модель изменилась внешне, получив новые бамперы, решетку радиатора, фары, также внедрен телематический комплекс Kia Connect, которым штатно будут оснащаться все производимые в России автомобили", - говорится в пресс-релизе.

Внедрение телематики в автомобиле обеспечивает появление дополнительных сервисных функций, среди которых удаленное включение двигателя и управление климат-контролем, подогрев и вентиляция сидений, подогрев руля и стекол.

На российском рынке обновленный Cerato станет первым автомобилем Kia, который получит новый логотип бренда. До конца 2021 года новая эмблема появится еще на 11 моделях, отмечает пресс-служба.

Kia Cerato текущего, четвертого, поколения выпускается на заводе "Автотор" с 2018 года.

"Автотор", основанный в 1994 году, начал производство автомобилей в 1997 году. В настоящее время завод выпускает около 40 моделей под марками BMW, Kia, Hyundai, Ford.

По итогам 2020 года компания выпустила 156,8 тыс. автомобилей, что на 27% меньше по сравнению с предыдущим годом.