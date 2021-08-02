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Грузия поставила в РФ 15 тыс. т персиков и нектаринов нового урожая

Это почти 2/3 всего экспорта этих фруктов из Грузии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Грузии два месяца идет сбор урожая персиков и нектаринов, на сегодняшний день уже экспортировано 22,9 тысячи тонн этих фруктов, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в понедельник Минсельхоз республики.

В сообщении отмечается, что в стоимостном выражении экспорт персиков и нектаринов к настоящему времени возрос на 53% - до $20,6 млн.

Как и в прошлом году, наибольший объем поставок приходится на Россию, куда уже осуществлен экспорт 14,7 тыс. тонн этих фруктов, или 64,2% всего их экспорта, а также на Армению -– 6,9 тыс. тонн (30,1%). Далее следуют Украина (592 тонны), Азербайджан (269 тонн), Белоруссия (119 тонн), Молдавия (116 тонн), Казахстан (95 тонн) и Словения (59 тонн).

Сбор в Грузии урожая персиков и нектаринов и их экспорт продолжается. По информации Минсельхоза, в этом году в процессе сдачи урожая этих фруктов в масштабах страны задействованы 36 холодильных хозяйств (23 в прошлом году). Все процедуры, связанные с их экспортом, осуществляются по принципу "одного окна".

Согласно данным Национальной службы статистики, в 2020 году в Грузии было собрано 28,2 тыс. тонн персиков и нектаринов, что на 26,5% больше, чем в предыдущем году. Из них экспортировано 25,3 тыс. тонн - в 2 раза больше, чем в 2019 году, выручка же от их реализации на внешнем рынке увеличилась на 70,4% - до $21,3 млн.

Грузия РФ

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