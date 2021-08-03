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Иностранцы начали скупать акции китайских компаний после обвала рынка КНР

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Зарубежные инвесторы активно скупают акции китайских компаний в последние дни после недавнего спада на фондовом рынке КНР, сообщает Bloomberg.

Чистый объем покупок китайских бумаг иностранными инвесторами через программы взаимодействия фондовых бирж Шанхая и Шэнчжэня с Гонконгской фондовой биржей за последние пять торговых сессий составил 21,5 млрд юаней ($3,3 млрд), свидетельствуют данные агентства. Объем покупок превышает объем продаж пять сессий подряд, чего не было с апреля.

Интерес зарубежных инвесторов к китайским акциям растет в связи с резким падением фондового рынка КНР в конце июля, в результате которого индекс CSI 300 опустился до минимума почти за 9 месяцев. Значение индекса снизилось на 6,6% за две сессии - 26 и 27 июля.

Обвал рынка последовал за введением властями КНР жестких ограничений для компаний сферы онлайн-образования. В соответствии с новым распоряжением Госсовета КНР, компании, обучающие предусмотренным школьной программой предметам, не смогут привлекать зарубежные инвестиции, а также выходить на открытый рынок.

Опасения, связанные с тем, что Пекин может в любой момент ввести ограничения для любой отрасли, спровоцировали резкий спад на фондовом рынке КНР.

Во вторник фондовый индекс CSI 300 практически не изменился по сравнению с предыдущей сессией.

Китай Шанхай Шэнчжэнь Гонконг

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