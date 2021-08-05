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Число быстрорастущих российских компаний увеличилось почти на 25% и превысило тысячу

Число быстрорастущих российских компаний увеличилось почти на 25% и превысило тысячу
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - "СПАРК-Интерфакс" опубликовал ежегодный обзор быстрорастущих российских компаний. По итогам 2016–2020 гг. в список вошли 1032 компании, имевшие темпы роста выручки более 10% в год в постоянных ценах в течение каждого из последних 4 лет. Для сравнения: по результатам 2015–2019 гг. их было 827. Свое место в списке сумели сохранить около 37%.

Как отмечают авторы исследования, пандемия не сдержала развитие наиболее динамичных российских компаний. За последний год ускорились среднегодовые темпы прироста чистой прибыли (с 47% до 50%) при незначительном снижении темпов прироста выручки – до 40% ежегодно. По мнению экспертов СПАРКа, это говорит о замедлении тенденции к снижению эффективности работы "газелей", хотя средние темпы роста чистой прибыли по-прежнему существенно отстают от бума 2013-2018 гг., когда этот показатель превышал 70%.

Оценка уровня долговой нагрузки у быстрорастущих компаний показывает, что достижение высоких темпов, как правило, обеспечивается за счет опоры на собственные ресурсы, а не на привлечение заемных средств. Отношение чистого долга к EBIT у компаний из нового списка составило в среднем 0,6х в конце периода по сравнению с 0,9х у компаний из прошлогоднего списка.

Перечень видов бизнеса, где успешно развиваются "газели", остается относительно стабильным, но пандемия все-таки внесла в него определенные коррективы.

Агропромышленный бизнес, который являлся абсолютным лидером в период до 2018 г., почти вернул свои доминирующие позиции. Его доля вновь составила 18% по сравнению с 14%, отмечавшимися в исследованиях в 2018-2019 гг. Успешному развитию сектора способствовали как устойчивый спрос на внутреннем рынке и скачок мировых цен на продовольствие до рекордных уровней, так и постоянная государственная поддержка аграриев. Все это сопровождалось улучшением финансового состояния компаний сектора, что, в частности, способствовало заметному росту закупок сельхозтехники и удобрений. Отмечается также сокращение просроченной кредиторской задолженности и просрочки по займам и кредитам. Со второй половины 2020 г. началось устойчивое снижение количества конкурсных производств.

Машиностроительный комплекс, хотя и остался в группе лидеров, оказался наиболее пострадавшим от пандемии. Его доля в общем числе БРК упала с 14% до 11%. Несмотря на то, что машиностроители сохранили рост продаж, им не удалось избежать ухудшения финансового состояния, что было связано с экономической ситуацией в стране, а также падением экспорта. Поскольку производственный цикл в машиностроении зависит от бесперебойности поставок огромного количества компонентов, нарушение цепочек в результате локдаунов в различных странах мира не могло не сказаться на развитии сектора.

Также ослабили позиции строительство и девелопмент, доля которых снизилась до 10% по сравнению с 11% в прошлом году. Сектору удалось пройти прошлый год относительно успешно благодаря программе льготной ипотеки, продолжению государственного финансирования крупных инфраструктурных проектов, переходу большинства компаний на использование эскроу-счетов в жилищном строительстве. Несмотря на значительный рост прибыли по итогам 2020 г., финансовое положение сектора остается неустойчивым. Продолжает увеличиваться уровень просрочки по банковским кредитам. В строительном комплексе, как показывает СПАРК, сохраняются высокие финансовые риски. На 1000 компаний сектора приходится почти 17 конкурсных производств, что почти вдвое превышает среднероссийский показатель.

В пятерке наиболее привлекательных секторов остались транспортировка и транспортные услуги, а также производство транспортных средств и торговля ими – доли увеличились до 10% и 7% соответственно. Хотя пассажирский транспорт оказался в глубочайшем кризисе, грузовому сегменту транспортного сектора удалось постепенно приспособиться к изменившимся условиям. Наметившееся оживление в экономике и внешней торговле положительно сказались на динамике грузооборота. Основным драйвером в секторе транспортных средств стали автомобилестроение и автодилеры, которые пытались активно адаптироваться к сжатию внутреннего рынка благодаря государственной поддержке автокредитования, а также прямым госзакупкам. С 4 кв. 2020 г. начало увеличиваться производство легковых и грузовых автомобилей. Проблемы вагоностроения, которое столкнулось с перепроизводством подвижного состава, пока не смогли сдержать развития кластера транспортного машиностроения.

Авторы исследования также отмечают, что в соответствии с прошлогодним прогнозом, произошел рост долей ряда секторов, на развитие которых пандемия оказывала непосредственное влияние. В их число вошли информационно-коммуникационные технологии, химический и фармацевтический комплексы, а также розничная торговля.

Транспортный сектор и строительный комплекс оказались в лидерах и по темпам развития, обеспечив темпы роста выручки выше средних показателей (на 50% и 44% соответственно). Между тем, большая часть секторов развивалась более медленно. Из лидеров только производство транспортных средств и торговля ими, а также строительный комплекс смогли опередить средние показатели по темпам роста чистой прибыли (прирост на 67% и 65% соответственно). Однако их чистая прибыль росла медленнее по сравнению компаниями здравоохранения, легкой промышленности и энергетики. Среди отстающих по данному показателю оказались компании ИКТ, металлургии и металлообработки, розничной торговли, фармацевтического комплекса.

Оценка прибыльности быстрорастущих компаний по видам экономической деятельности обнаруживает, что список трех наиболее эффективных отраслей вновь не изменился. Произошло лишь перераспределение в рамках группы. Наиболее рентабельными видами бизнеса для быстрорастущих компаний остаются сельское хозяйство (норма чистой прибыли – 27,3%), здравоохранение (19,2%) и рыболовство (16,2%), прибыльность которого резко упала.

Средняя норма чистой прибыли практически во всех ведущих видах экономической деятельности из ТОП-10 существенно возросла. Прошлогодний список по прибыльности обновился только на 20% (на 50% в прошлом году). Ушли производство и добыча энергетического сырья и автомобилестроение. Им на смену пришли легкая промышленность и торговля продукцией машиностроения. Последняя вернулась в список после трех лет отсутствия.

Хотя средняя рентабельность оптовой торговли, как правило, существенно ниже, чем в отраслях материального производства, относительно высокий уровень прибыльности продемонстрировали также торговля продукцией легкой промышленности и лекарствами. Их рентабельность по чистой прибыли составила 7,9% и 7,3% соответственно.

Основные тенденции в сфере быстрорастущих компаний еще не претерпели кардинальных изменений, произошла только небольшая перегруппировка в составе лидеров как по привлекательности, так и по уровню рентабельности. Между тем не исключено, что наметившиеся в первый год пандемии небольшие сдвиги получат дальнейшее развитие в новой постковидной реальности, заключили авторы исследования.

С полным текстом обзора и списком быстрорастущих компаний можно ознакомиться по ссылке: https://www.spark-interfax.ru/ru/articles/pandemiya-dlya-gazeley-ne-ukaz

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