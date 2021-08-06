Pirelli увеличила полугодовую выручку на 41%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA по итогам первого полугодия 2021 года получил чистую прибыль в размере 123,1 млн евро ($145,9 млн) против чистого убытка в 103,3 млн евро годом ранее.

Скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат (EBIT) увеличилась до 377,4 млн евро с 66,7 млн евро в прошлом году. Маржа EBIT составила 14,7% по сравнению с 3,7% годом ранее.

Полугодовая выручка выросла на 40,7%, до 2,56 млрд евро.

Во втором квартале 2021 года чистая прибыль компании составила 89,4 млн евро против убытка в 140,2 млн евро за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась до 1,32 млрд евро по сравнению с 764,8 млн евро.

В пресс-релизе также сообщается, что Pirelli улучшил свой прогноз на 2021 год и теперь ожидает выручки в диапазоне от 5 млрд евро до 5,1 млрд евро. Ранее был озвучен показатель 4,7 - 4,8 млрд евро. Маржа скорректированной EBIT прогнозируется на уровне 15-15,5% против озвученных ранее 14-15%.