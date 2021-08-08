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Чистая прибыль Saudi Aramco за II квартал выросла вчетверо к 2020 году

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль саудовской нефтяной госкорпорации Saudi Aramco достигла за второй квартал $25,5 млрд - это на 288% больше прошлогоднего показателя ($6,6 млрд), говорится в отчетности компании в воскресенье.

За первое полугодие чистая прибыль составила $47,2 млрд - это на 103% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($23,2 млрд).

По итогам второго квартала Saudi Aramco направит на дивиденды 18,8 млрд.

Улучшение показателей госкорпорация объясняет ростом цен на нефть и восстановлением мирового спроса, а также ослаблением коронавирусных ограничений, массовой вакцинацией, стимулирующими мерами и повышением активности на ключевых рынках.

Saudi Aramco

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