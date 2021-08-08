Что произошло за день: воскресенье, 8 августа

Завершение Олимпиады в Токио, отъезд Любови Соболь из России и прощальная пресс-конференция Лионеля Месси в "Барселоне"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Любовь Соболь уехала из России. По данным осведомленного источника, бывшая юрист ФБК (запрещенная в РФ экстремистская организация, иноагент) отправилась в Стамбул. "Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации. По приговору в рамках "санитарного дела" Соболь не может покидать пределы Москвы и Подмосковья, однако другой источник подчеркнул, что решение суда еще не вступило в силу.

- Россия заняла на Олимпиаде в Токио пятое место. Россияне выиграли 71 медаль: 20 золотых медалей, 28 серебряных и 23 бронзовых. Триумфатором Олимпиады стала сборная США, получившая 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медали. Второе место досталось Китаю (38-32-18), третье - Японии (27-14-17), четвертое - Великобритании (22-21-22). На церемонии закрытия Игр олимпийский флаг приняла мэр Парижа Анн Идальго: следующая летняя Олимпиада пройдет во Франции в 2024 году.

- Чистая прибыль Saudi Aramco за II квартал выросла вчетверо к 2020 году. Показатель составил $25,5 млрд - это на 288% больше, чем за тот же период 2020 года ($6,6 млрд). За первое полугодие чистая прибыль саудовской нефтяной госкорпорации составила $47,2 млрд.

- Пола Уилана освободили из штрафного изолятора. Об этом сообщила защита американца, осужденного в России за шпионаж. Ранее сообщалось, что Уилан не выходил на связь более месяца.

- В России зарегистрировали 22 866 новых случаев COVID-19. В Москве заболел 2 761 человек, в Санкт-Петербурге - 1 907, в Московской области - 1 527. За сутки умерли 787 пациентов, выздоровели 15 669 пациентов.

- Аскар Акаев вылетел в Москву после допроса в Бишкеке. Помощник бывшего президента Киргизии сообщил, что при необходимости он может снова приехать на родину для дачи показаний по делу "Кумтора".

- В Армении российский контрактник погиб в ДТП. Еще четверо его сослуживцев получили ранения. Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что, по предварительным данным, военный, будучи за рулем личного автомобиля, не справился с управлением и съехал в кювет.

- Лионель Месси дал прощальную пресс-конференцию после решения об уходе из "Барселоны". Футболист подчеркнул, что хотел бы остаться в клубе, и не смог сдержать слез. Месси рассказал, что переход в "Пари Сен-Жермен" возможен, но договоренностей пока нет. О том, что аргентинец уходит из "Барселоны", за которую он выступал с 2004 года, стало известно 5 августа.