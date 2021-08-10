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ВТБ предоставит 2,6 млрд рублей для строительства концепт-квартала в Петербурге

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - ВТБ предоставит группе ЦДС проектное финансирование на 2,59 млрд рублей для строительства первой очереди концепт-квартала ЦДС Dreamline в Приморском районе Петербурга, сообщили в пресс-службе банка.

Кредитная линия открыта до второго квартала 2024 года.

Предполагается, что в квартале ЦДС Dreamline построят детский сад, школу, поликлинику, линию стрит-ритейла, паркинги и парковки, обустроят выезды на главные магистрали.

В первую очередь квартаал войдут два жилых корпуса общей площадью 35,4 тыс. кв.м на 531 квартиру. Дома должны сдать в четвертом квартале 2023 года.

Группа ЦДС работает в сфере жилищного строительства на протяжении 21 года. В портфеле компании более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов. В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 12 жилых комплексах.

ВТБ Петербург ЦДС ЦДС Dreamline

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