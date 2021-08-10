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Казахстанская "дочка" ВТБ увеличила полугодовую прибыль по МСФО в 1,5 раза

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - С начала 2021 года к концу июня активы казахстанского банка ВТБ, дочерней структуры российского ВТБ, выросли в 1,5 раза и на конец июня составили 490,311 млрд тенге, говорится в отчете банка по МСФО. Чистая прибыль банка выросла в 1,48 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 4,348 млрд тенге.

Официальный курс на 10 августа - 426,38 тенге/$1.

Обязательства банка за отчетное полугодие увеличились в 1,5 раза - до 459,525 млрд тенге.

Кредитный портфель составил 171,339 млрд тенге (рост на 4,4%), депозитный - 383,923 млрд тенге (рост в 1,6 раза).

Собственный капитал возрос на 16,4% - до 30,786 млрд тенге, уставный капитал не изменился - 29,957 млрд тенге.

Рост показателей представитель банка объяснил трансформацией бизнес-процессов, которая началась в период введения жесткого карантина в 2020 году.

"Оптимизация, изменение модели продаж, а также автоматизация внутренних и активная цифровизация внешних сервисов позволили банку работать эффективно и оставаться рентабельным даже в сложной экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса COVID-19. Банк продолжает увеличивать объемы кредитования и наращивать депозитный портфель", - отметили в банке.

По данным Нацбанка Казахстана, ВТБ (Казахстан) на 1 июля 2021 года занял 17-е место по объему активов среди 23 банков Казахстана.

ВТБ Казахстан Коронавирус

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