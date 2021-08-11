Чукотка продала за 4,625 млрд руб. крупное рыбодобывающее предприятие

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ООО Рыбокомбинат "Островной" (Сахалинская область, входит в группу "Управляющая компания "Дальневосточный рыбак") выкупило 100% акций АО "Чукотрыбпромхоз" (Чукотка) за 4,625 млрд рублей при начальной цене 2,5 млрд рублей), говорится в сообщении Российского аукционного дома (РАД), проводившего аукцион за среду.

"Чукотрыбпромхоз" продан в рамках приватизации имущества Чукотского автономного округа. Основной актив чукотской компании - квоты на вылов минтая, трески, палтуса, синего краба и краба-стригуна на общую стоимость 2,16 млрд рублей. Квоты действуют до 2033 года. В аукционе участвовали два претендента, в ходе торгов начальная цена была превышена почти в два раза.

"Фактически в рамках сегодняшнего аукциона мы (РАД - ИФ) продавали квоты на вылов морских биоресурсов до 2033 года. (...) Близкая к победителю торгов компания уже участвовала в аналогичных торгах РАД - по продаже квот на вылов краба на Дальнем Востоке. Этот рынок высококонкурентен. На нем представлены крупные игроки, располагающие и флотом, и интересами в данном регионе. Мы, как организатор торгов, видим свою заслугу в том, что эти игроки не договорились между собой и торги привели к реальному росту цены - региональный бюджет получит значительную прибыль от продажи актива", - сказал гендиректор РАД Андрей Степаненко, слова которого приводятся в сообщении.

Группа "УК "Дальневосточный рыбак" (базовая компания - АО "УК "Дальневосточный рыбак", Владивосток) объединяет десяток компаний, в основном занимающихся морским рыболовством, включая рыбоперерабатывающий комплекс "Островной" (остров Шикотан), "Островной-краб" (Сахалинская область, реализует совместно с ООО "Сбербанк инвестиции" проект по добыче краба), "Интеррыбфлот", "Морской транспорт" (оба - Владивосток), "Поларис" (Камчатский край). Флот группы превышает 30 единиц.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс" на август 2017 года (более поздние данные не раскрываются), УК "Дальневосточный рыбак" принадлежит Алексею Байгужину (34%), Анатолию Галкину и Олегу Симчуку (по 33%). Согласно годовой отчетности "Чукотрыбпромхоза", в 2020 году предприятие сократило выручку на 30% по сравнению с предыдущим годом - до 905 млн рублей, чистую прибыль - почти на 61%, до 177,6 млн рублей. В отчетности также отмечается, что в прошлом году была проведена реорганизация АО путем выделения из него компании "Чукотский лосось", которой перешла часть имущества. Уставный капитал нового АО составляет 23,2 млн рублей.