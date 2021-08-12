Рубль стабилен к доллару и евро на старте торгов в четверг в ожидании триггеров к движению

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,36 - 73,45 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,3775 руб./$1 (+1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 86,1775 руб./EUR1 (-1,25 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 0,13 коп. к уровню закрытия 11 августа, до 79,14 рубля.

Доллар при этом оказался на 59,2 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 44,82 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару и евро на старте торгов 12 августа обусловлены отсутствием новых стимулов к движению. Цены на нефть эталонных марок в четверг утром демонстрируют незначительную динамику. Также инвесторы сократили активность на глобальных рынках после ее всплеска накануне вечером на фоне выхода данных по потребительской инфляции в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $71,49 за баррель, что на 0,07% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $69,3 за баррель, что на 0,07% выше уровня на закрытие рынка 11 августа.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,09%, китайский CSI300 теряет 0,61%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой, при этом индикатор Dow Jones обновил рекордный максимум.

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил, что ситуация в экономике США уже в этом году будет соответствовать условиям, которые позволят ФРС приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций. При этом Эванс, в отличие от многих своих коллег по ФРС, не считает, что Федрезерву следует объявлять об этих планах уже на сентябрьском заседании.