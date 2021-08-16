"Яндекс" выделит логистику "Яндекс.Маркета" в отдельную компанию

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Яндекс" зарегистрировал ООО "Маркет.Операции" – юрлицо, в которое будет выделено логистическое направление "Яндекс.Маркета".

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", юрлицо зарегистрировано 13 августа, уставный капитал составляет 11 млн рублей. Основной вид деятельности юрлица – деятельность по складированию и хранению. Единственный владелец - ООО "Яндекс".

"Речь о выделении в отдельное юрлицо логистики "Яндекс.Маркета". Такая оптимизация позволит повысить качество управления логистическими объектами", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

В свою очередь, сам "Яндекс.Маркет" с сентября прошлого года находится в процессе реорганизации в форме присоединения к российскому юрлицу "Яндекса".

У "Яндекс.Маркета" есть 7 складов площадью 257 тыс. кв. м – три из них находятся в Подмосковье, другие склады располагаются в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самарской и Ростовской областях. Также компания работает в 55 сортировочных центрах и 5,2 тыс. пунктов выдачи заказов.

E-commerce на сегодня одно из приоритетных направлений "Яндекса", в который компания активно инвестирует. Так, в весь сегмент e-commerce (помимо "Яндекс.Маркета" включает Еду и Лавку) в этом году будет направлено $650 млн, сообщала CFO Светлана Демяшкевич.

По ее словам, около половины вложений идет на расширение логистической инфраструктуры. Также компания вкладывает в собственную логистическую платформу и расширение бизнеса e-commerce.

В июле маркетплейс Ozon также начал выделять логистическое направление в отдельное юрлицо, учредив ООО "Озон Рокет". По словам представителя компании, будут объединены логистические операции и сервисы Ozon. В июне Ozon зарегистрировал ООО "Озон фулфилмент сервисис", которое объединит операционные функции фулфилмент-центров компании.