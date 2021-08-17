РусГидро заказала оценку рыночной стоимости акций Магаданэнерго

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" заказало оценку рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Магаданэнерго", следует из материалов закупки госхолдинга.

В документе перечислены несколько возможных целей проведения оценки, среди которых заключение договора купли/продажи или обмена акций, определение цены размещения дополнительных акций, приобретение акций лицом, направившим добровольное предложение акционерам, а также выкуп акций по требованию акционеров, совершение иных сделок с объектом оценки, принятие иных управленческих решений.

"Говорить о каких-то конкретных планах в отношении данного актива преждевременно. Это элемент стандартной работы по актуализации его рыночной стоимости", - сказал "Интерфаксу" представитель "РусГидро".

В то же время в ближайшие месяцы "РусГидро" через допэмиссию может получить 100% АО "ДВЭУК - ГенерацияСети", которая управляет энергоактивами на Дальнем Востоке, в том числе в Магаданской области. Если компания будет оценена по номиналу, то ее стоимость составит 23,2 млрд руб. при капитализации "РусГидро" в 366,5 млрд руб.

Разделение активов "ДВЭУК" продолжается с 2018 г. В числе различных вариантов "распаковки" активов компании также упоминалась возможная сделка по продаже "Магаданэнерго" распределительных сетей в Магаданской области.

Уставный капитал "Магаданэнерго" разделен на 463,8 млн обыкновенных и 145,7 млн привилегированных акций номиналом 1 руб. за акцию каждого вида.

Входящему в "РусГидро" АО "РАО ЭС Востока" принадлежит 49,9% уставного капитала "Магадаэнерго", еще 6,63% приходится на долю New Russian Generation Limited (ранее сообщалось, что фонд входит в Prosperity Capital, помимо "Магаданэнерго ему, в частности, принадлежит 16,5% ПАО "МРСК Центра и Приволжья").

По данным торгов на Московской бирже в понедельник, общая капитализация компании составляет 4,42 млрд руб