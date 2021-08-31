Европейские фондовые рынки начали неделю слабым ростом

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы продемонстрировали слабую положительную динамику в понедельник.

Биржи Великобритании не работали из-за банковского выходного, в связи с чем активность торговли была ниже обычной, отмечает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 0,1% и составил 472,68 пункта.

Германский индекс DAX увеличился на 0,2%, французский CAC 40 и итальянский FTSE MIB - менее чем на 0,1%.

При этом испанский IBEX 35 потерял за день 0,6%. Лидерами снижения котировок выступили акции телекоммуникационной Cellnex Telecom (на 2,3%), а также представителей финансовой отрасли Bankinter (на 1,9%), Banco de Sabadell (на 1,5%), Banco Santander (на 1,4%), CaixaBank (на 1,2%).

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в августе опустился до 117,5 пункта с рекордного июльского уровня в 119 пунктов, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Аналитики в среднем ожидали уменьшения до 117,9 пункта, сообщает Trading Economics.

Снижение индикатора отмечено впервые с января и связано с распространением нового штамма COVID-19 "дельта".

Потребительские цены в Германии в августе выросли на 3,9% в годовом выражении, что является рекордным скачком с декабря 1993 года. По сравнению с предыдущим месяцем они не изменились, сообщило статуправление страны. Для сравнения: в июле инфляция составляла 3,8% за год и 0,9% за месяц.

Потребительские цены в Испании в августе повысились на 3,3% относительно того же месяца прошлого года - максимальный подъем с октября 2012 года.

В число лидеров роста цен среди компонентов Stoxx 600 в понедельник вошли акции химических компаний Lanxess (+4,4%) и Air Liquide (+0,9%).

Стоимость бумаг Adva Optical Networking взлетела на 10,2% после того, как американская Adtran заявила о приобретении этой телекоммуникационной компании за 789 млн евро. Сделка будет полностью оплачена акциями Adtran.

Между тем подешевели бумаги представителей туристической отрасли на сообщениях западных СМИ о том, что Европа намерена ужесточить правила въезда для граждан США в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в этой стране.

В результате капитализация авиакомпаний Deutsche Lufthansa и easyJet опустилась на 1,5% и 0,3% соответственно, туроператора TUI - на 1,1%.

Кроме того, существенно подешевели акции норвежского девелопера Entra ASA (-9,6%), германской биотехнологической фирмы MorphoSys (-4,6%) и британского ритейлера J Sainsbury (-2,9%).