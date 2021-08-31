ВВП Индии в апреле-июне вырос на рекордные 20,1%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В апреле-июне, первом квартале 2022 финансового года экономика Индии выросла на 20,1% в годовом измерении, сообщает Trading Economics со ссылкой на официальные данные. Аналитики в среднем ожидали роста ВВП на 20%.

Это рекордный подъем, который связан с низкой базой сравнения: ВВП страны в том же квартале прошлого года рухнул на 24,4% из-за локдауна, вызванного пандемией COVID-19.

"Показатель ВВП за первый финквартал оказался несколько хуже наших ожиданий в 21,7%. Однако с июля экономическая активность восстанавливается и набирает обороты", - заявил The Economic Times старший экономист Kotak Mahindra Bank Упасна Бхардвадж.

По его словам, по мере наращивания темпов вакцинации, экономика "будет и дальше набирать обороты, хотя по-прежнему вызывает настороженность распространение штамма "дельта".

Строительная отрасль страны в апреле-июне продемонстрировала рост на 68,3%, производственная - на 49,6%, горнодобывающая - на 18,6%, сельскохозяйственная - на 4,5%. В сфере гостеприимства, торговли, транспорта и коммуникаций был зафиксирован подъем на 34,3%.